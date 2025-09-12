  1. استانها
نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی در روستای بانزلان دالاهو

کرمانشاه- نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی با حضور پرشور علاقه‌مندان، هنرمندان و اهالی فرهنگ و هنر در روستای بانزلان شهرستان دالاهو در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی در روستای بانزلان از توابع شهرستان دالاهو در حال برگزاری است. در نخستین روز این رویداد هنری، اجراهای مقام‌خوانی و مقام‌نوازی توسط نوجوانان، جوانان و نونهالان علاقه‌مند به موسیقی کردی و همچنین بخش‌هایی از بداهه‌نوازی به نمایش درآمد که با استقبال چشمگیر مردم و میهمانان همراه شد.

این جشنواره مردمی همه‌ساله به همت استاد علی‌اکبر مرادی، از چهره‌های شاخص تنبور و موسیقی مقامی کشور برگزار می‌شود و امسال نیز با حضور جمعی از علاقه‌مندان موسیقی سنتی و مقامی کردستان ایران برپا شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امروز جمعه ۲۱ شهریورماه، این جشنواره با اجرای گروه‌نوازی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته موسیقی کشور از جمله کیهان کلهر ادامه خواهد یافت.

اختتامیه نهمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی کردی نیز عصر جمعه ۲۱ شهریور ساعت ۱۸ در محل خانه تنبور روستای بانزلان با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و جمعی از هنرمندان شاخص کشور برگزار می‌شود. این آئین پایانی، فرصتی برای قدردانی از هنرمندان و نمایش دستاوردهای جشنواره خواهد بود.

