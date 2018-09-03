تحول در آموزش و پرورش از مسیر تحول در نظام تربیت معلم می گذرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در نوزدهمین اجلاس سراسری مدیران استانی و پردیسها و مراکز تابعه دانشگاه فرهنگیان گفت: تحول در آموزش و پرورش بدون تحول در نظام تعلیم و تربیت محال است. هیچ اتفاقی در آموزش و پرورش رخ نخواهد داد مگر آنکه معلمانی شایسته در آموزش و پرورش داشته باشیم. تخصص یعنی آنچه یک معلم در حیطه دانش مجهز باشد و مهارت های دیگر معلمی را نیز در کلاس داشته باشد و بتواند به کار بگیرد در غیر این صورت منابعی که برای ساخت فضای آموزشی به کار می رود به بطالت می انجامد.

وی تاکید کرد: نقش و جایگاه تربیت معلم به عنوان مرجعی که تربیت چنین معلمی را به عهده دارد بسیار جایگاه رفیعی است.

بطحایی بیان کرد: در این ۴۰ سال رویکروهای متعدد به تربیت معلم، ضربه هایی را به این حوزه زده است اما همه باید ایمان داشته باشیم که تا نظام تربیت معلم نظام شایسته ای نشود، به یک معلم شایسته دست نمی یابیم. از سوی دیگر خروجی دانشگاه فرهنگیان ممکن است معلم شایسته باشد اما نطام نگهداشت و ارتقا شایستگی ها نیز لازم است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با همت همکاران در دانشگاه فرهنگیان و عنایات مجلس دستاوردهای خوبی داشتیم و برای مهر ۹۷ خیز بلندی را برای رسیدن به این جایگاه برداشتیم. بیش از ۴۰ هزار دانشجو در مهر ۹۷ در مراکز تربیت معلم ما مشغول تحصیل می شوند و ۱۸ هزار دانشجو طبق ماده ۲۸ جذب کردیم تا دوره یکساله اموزش مهارت های معلمی را کسب کنند. علیرغم اینکه در مهر ۹۷ با کمبود معلم رو به رو بودیم اما با سازوکاری آن را جبران کردیم تا آن ۱۸ هزار معلمی که طبق ماده ۲۸ جدب کردیم یکسال مهارت کسب کنند.

وی با بیان اینکه مسیر تحول در آموزش و پرورش را از دو مسیر تغییر در مدیریت و تحول ‏در محتوا دنبال می کنیم، تصریح کرد: امروز صرفا نمی توانیم به دنبال تحول در ساختار ‏مدیریت آموزش و پرورش باشیم بلکه باید در محتوا نیز تغییرات اساسی ایجاد کنیم. من ‏امیدوارم روزی برسد که سایه ترسناک کنکور که سیطره اش را بر تمام ساحت آموزشی ‏انداخته است، از بین برود. هر چند امروز ما خودمان هستیم که در ساختار آموزشی شبه ‏کنکور ایجاد کرده ایم.‏

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به توقعی که از دانشگاه فرهنگیان برای همسو شدن با مسیر ‏تحول در آموزش و پرورش می رود، بیان کرد: من امیدوارم دانشگاه فرهنگیان خط مقدم ‏مبارزه با آسیب هایی که در فضای آموزشی ما وجود دارد از جمله موضوع کنکور باشد. باید ‏فضای گفتمانی در جامعه در حوزه تربیتی از این دانشگاه آغاز شود. به طور مثالباید ‏دانشگاهیان فریاد بزنند جای رقابت های فردی در دوره آموزش عمومی نیست و باید روحیه ‏جمعی در این دوره تقویت شود. ما امروز به گردن کسی مدال می اندازیم و او را تشویق می ‏کنیم که حتی نمی تواند یک نان سنگک بگیرد. ما نیاز نداریم کسی که نقاشی خوب می کشد یا ‏دروس ریاضی و شیمی عالی است را تشویق کنیم بلکه باید دنبال کار گروهی باشیم.‏

بطحایی اضافه کرد: مدرسه محوری مهمترین راهکار ماست. 40 سال است ما تنها برای ‏مدارس خطوط و چهارچوب درست کرده ایم و امروز یک مدیر مدرسه باید با یک کتاب ‏‏700 صفحه ای از مصوبات قانونی مدرسه را اداره کند. باید کاری کنیم که این صفحات به ‏ده صفحه خطوط قرمز برسد و مدارس آزاد باشند. برای این منظور در سال تحصیلی جدید ‏گام هایی برداشته ایم.‏

وی گفت: در دوره ابتدایی دوم و متوسطه اول ما ساعاتی از وقت مدارس را در اختیار آنها ‏قرار داده ایم تا طبق آنچه صلاح می دانند و البته در چهارچوب مشخصی محتوا تولید کنند و ‏اگر هم برای این منظور آمادگی ندارند ما بسته هایی را برای آنها تهیه کرده ایم. اولویت اول ‏من تا وقتی در آموزش و پرورش هستم این است که باور اجتماع نسبت به امر آموزش و ‏پرورش تغییر کند. در موسساتی برای هر جلسه آموزش تست‌زنی و مشاوره یک میلیون و ‏‏۵۰۰ هزار تومان از دانش آموزان می گیرند. این فضا باید تغییر کند.‏

بطحائی گفت: ‏ما نباید بچه های قوی را در یک کلاس بنشانیم و بچه های ضعیف را در یک کلاس دیگر. ‏این سم آموزشی است اما برخی در مقابل این تفکر مقاومت می کنند. در عین حال اگر قرار ‏باشد دانشگاه فرهنگیان فقط چهار سال دانشجو بگیرد و کتاب‌هایی را تدریس کند،چه فرقی ‏بین آن با دیگر دانشگاه ها وجود دارد؟ اگر این چنین باشد من چطور باید از دانشگاه ‏فرهنگیان دفاع کنم؟ ما می گوییم در مدارس ما شادی و نشاط نیست. این شادی و نشاط باید از ‏همین دانشگاه فرهنگیان که معلمان فردا را تربیت می کند شروع شود و نشاط به باور عمیق ‏این دانشجوها تبدیل شود.‏

وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: وقتی ما می گوییم ‏مدرسه محوری به این معناست که مدرسه را یک فرد معلول که سال هاست با فرض معلولیت ‏زیر دست او عصا گذاشته ایم، در نظر نگیریم. اما الان وقتی می خواهی عصا را از این ‏معلول بگیری احساس می کند هر لحظه ممکن است زمین بخورد. در حالیکه تنها کمی ‏عضلات آن باید قوی شود و مدارس ما معلول نیستند. ‏

وی در پایان از رصد مستمر و کنترل کیفیت در مدارس از مهر ۹۷ خبر داد و گفت : این حق ‏مردم بر گردن ماست و آن‌ها خواهان نشان دادن کیفیت مدرسه و ارتقای آن هستند. ‏