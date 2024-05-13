شبکه قاچاق مواد مخدر در خوی منهدم شد/ کشف ۴۰۳ کیلوگرم مرفین

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این خصوص اظهار کرد: یکی از فعالترین شبکههای قاچاق مواد مخدر استان که مواد خام را از استانهای شرقی به آذربایجان غربی وارد و برای اقدامات بعدی در استان دپو میکرد، با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی کامل مقام قضائی با اداره کل اطلاعات استان شناسایی شد.
وی اضافه کرد: از این شبکه ۴۰۳ کیلوگرم مرفین کشف و ضبط و در این رابطه یک نفر دستگیر و تحت قرار بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین از این شبکه یک دستگاه خودرو توقیف و تحقیقات برای شناسایی دیگر عوامل آن ادامه دارد.
عتباتی افزود: مبارزه بی امان با سوداگران مرگ ادامه دارد و ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر یکی از برنامهای مهم دستگاههای قضائی، انتظامی و امنیتی است.
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