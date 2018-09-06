رشد ۶ درصدی تعداد دانش آموزان کشور/ ۸ هزار کلاس درس جدید ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحایی شامگاه پنجشنبه در نکوداشت «محمدرضا حافظی» خیر مدرسه ساز با اشاره به اینکه از همه کسانی که در تشکیل این جلسه مشارکت کردند به ویژه استاندار لرستان و آقای بروجردی نماینده مردم بروجرد سپاسگذارم، اظهار داشت: یادی میکنم از آقای گودرزی نماینده دیگر شهرستان بروجرد که در سوگ پدر بزرگوار خود عزادار هستند، آرزوی علو درجات را برای آن پدر بزرگوار داریم و امیدواریم با سرور و سالار شهیدان محشور باشند.

نیروی انسانی مهم ترین عامل سیستم آموزش و پرورش با کیفیت است

وی با بیان اینکه در میان همه عواملی که دست به دست هم می دهد تا یک آموزش و پرورش با کیفیت را بسازیم، نیروی انسانی حرف اول را می زند، تصریح کرد: مهم ترین عاملی که می تواند یک نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت پیشرفته را در جامعه بسازد، نیروی انسانی است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: چنانچه بتوانیم معلمینی شایسته و علاقمند و با انگیزه در نظام آموزش و پرورش داشته باشیم، بسیاری از کاستی های دیگر را این معلم شایسته و حرفه ای و علاقمند به کار می تواند پوشش بدهد.

بطحایی با تاکید بر اینکه برای اینکه یک آموزش و پرورش پیشرفته داشته باشیم نیاز به عوامل مختلفی داریم که باید دست به دست هم دهند و تعلیم و تربیت در خور مردم ایران اسلامی در جامعه برپا کنند، افزود: یکی از مهم ترین عوامل نیز فضای آموزشی است؛ فضاهای آموزشی یعنی آنجایی که دانش آموزان باید برنامه های آموزشی و پرورشی را طی کنند.

رشد ۶ درصدی تعداد دانش آموزان در کشور

وی با اشاره به اینکه اگر کاستی ها و نقایصی در نظام آموزش و پرورش داریم، بخشی از آن به فضای آموزشی و پرورشی برمی گردد، ادامه داد: وقتی به گذشته کشور نگاه می کنیم مدارسی مثل مدرسه امام خمینی(ره) که به همت مرد عزیزی به نام «محمدرضا حافظی» مجددا چراغ های آن روشن شده، کم نداریم. اتفاقا بسیاری از کسانی که توانسته اند در تاریخ کشور ما منشا اثر باشند از همین مدارس بیرون آمده اند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه باید همبستگی بسیار معنی دار و مثبتی بین فضای آموزش با میزان توسعه یافتگی و تاثیر گذاری در دانش تعریف کنیم، تصریح کرد: اگر امروز آموزش و پرورش نقایصی دارد و در جهاتی مورد انتقاد خود ما قرار می گیرد بخشی از آن برمی گردد به نقایصی که در فضای آموزشی و پرورشی داریم.

بطحایی یادآور شد: تا چند روز دیگر ۱۴ میلیون و ۷ هزار و ۷۳۶ دانش آموز در سراسر کشور در کلاس های درس مشغول به تحصیل می شوند، این عدد ۶ درصد رشد را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.

۸ هزار کلاس به کلاس های درس کشور اضافه می شود

وی با تاکید بر اینکه دانش آموزان ما تا چند روز دیگر در کلاس های درس ۱۰۵ هزار مدرسه مشغول به تحصیل می شوند، افزود: در مهرماه سال تحصیلی پیش رو، حدود ۸ هزار کلاس به کلاس های درس کشور اضافه می شود و تا پایان سال ۹۷ این تعداد به حدود ۱۰ هزار می رسد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه سهم خیرین مدرسه ساز در این تعداد از کلاس ها تقریبا به اندازه سهم دولت است، سهمی بسیار قابل توجه را خیرین در تاسیس و راه اندازی کلاس ها داشتند، گفت: به عنوان نماینده دولت دست تک تک آن ها را می بوسم، سپاسگذاری می کنم از تمام کسانی که بدون نام و نشان، تبلیغات و عکس و تصویری دارند بسیار گمنام در گوشه و کنار کشور تاریخ و آینده ایران را می سازند.

بطحایی با بیان اینکه کماکان فضاهای آموزشی ما با مشکلات بسیار عدیده ای مواجه است، دولت ها به دلایل مضایغ اعتباری نتوانسته اند آنگونه که باید به این مهم توجه کنند، تصریح کرد: سرانه فضای آموزشی کشور حدود ۵ مترمربع است، به ازای هر دانش آموز ۵ مترمربع فضای آموزشی توانسته ایم در اختیار دانش آموزان بگذاریم که حد استاندارد این مولفه ۸ مترمربع است.

وی با تاکید بر اینکه در برخی استان ها این میزان به حدود ۳ مترمربع کاهش می یابد، افزود: سرانه فضاهای آموزشی فقط در یکی از استان ها در سطح قابل قبول است و این استان بیشترین سهم خیرین را نیز دارد، مدارس امروز ما به شدت نیازمند کمک است؛ اگر نتوانیم مدارسی شاد و بانشاط در اختیار بچه ها قرار دهیم حتما افرادی مثل آیت الله بروجردی بیرون نخواهد آمد و فرهیختگان تاثیرگذار بیرون نخواهند آمد.

ساختمان های چند مرتبه ای در کنار مدارس اجازه نمی دهد دانش آموزان دختر از حیاط کوچک مدرسه برای بازی و فعالیت ورزشی استفاده کنند

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این مراسم تکریم از «محمدرضا حافظی» به عنوان یک فرد نیست، تکریم از جریانی است که آینده این نظام و کشور را می تواند نجات دهد، به شدت نیازمند کمک شما خیرین هستیم، اظهار داشت: امیدواریم روزی برسد که دولت ها بتوانند فضای آموزشی مورد نیاز را در اختیار دانش آموزان قرار دهند.

بطحایی با بیان اینکه متاسفانه در بروجرد سرانه فضای ورزشی حتی از میانگین استان هم کمتر است، علی رغم تلاشی که صورت گرفته و با عنایت سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان، توجه ویژه ای به حوزه ورزش می شود اما همچنان فاصله با آنچه که نیاز است زیاد است، به ویژه در بخش دختران به شدت با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: در مراکز استان ها می بینیم ساختمان های چند مرتبه ای در کنار مدارس ما سر به فلک کشیده و اجازه نمی دهد از حیاط کوچک مدرسه، دختر خانم ها برای بازی و فعالیت های تربیت بدنی استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه بچه های امروز که در سنین ۱۲ و ۱۳ سالگی هستند مادران آینده هستند، در فضایی پرورش می یابند که در کوچه و خیابان امکان فعالیت برای آن ها نیست، برای پسرها هم نیست، به ویژه در شهرهای بزرگ، برای دختر خانم ها به طریق اولی این امکان نیست، نیازمند گسترش فضاهای ورزشی هستیم، افزود: تربیت بدنی تنها پرورش جسم بچه ها نیست، پرورش روحیه و قدرت تحمل آن ها و حس امید به آینده و صبوری در برابر شرایط سخت است، تحمل شرایط زندگی است.