به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه پنجشنبه در اختتامیه اجلاس پیرغلامان حسینی با بیان اینکه خدای متعال را شاکریم در آستانه ماه محرم و شهادت امام حسین(ع) شاهد برگزاری شانزدهمین اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در استان بودیم، اظهار داشت: مداحان منتصب به شخصیتی هستند که زینت آسمان و زمین، چراغ هدایت، کشتی نجات، امام خوبی ها و الگوی شرافت و عزت است.

وی با بیان اینکه مداحان منتصب به شخصیتی هستند که کلمه الله، عزت الله، ثار الله و اباعبدالله لقب دارد، گفت: قدر خود را بدانید و به این انتصاب افتخار کنید که همه کمالات در این شخصیت است.

لرستانی ها محب ولایت و یکپارچه پیرو اهل بیت(ع) هستند

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه لرستان مهد عالمان و شهیدان، مرکز غیرت، شهامت، شجاعت، محب ولایت و امامت، ولایتمدار و یکپارچه پیرو اهل بیت(ع) است؛ ادامه داد: شور حسینی که در لرستان به هیجان در می آید کم نظیر و بی نظیر است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تجلیل از پیرغلامان قدردانی از زحمات یک عمر نوکری امام حسین، ترویج مکتب حسینی و تجربیات افراد مسن است، تصریح کرد: نسل جوان به میدان بیایند و پرچم امام حسین را به دست بگیرند و با گوشت و پوست خود نهضت عاشورا را لمس کنند؛ واقعه عاشورا یک مکتب فکری، حماسه ماندگار و جاودانه است.

روز به روز بر تاثیر نهضت حسینی افزوده می شود

وی با اشاره به جاودانگی و تاثیرگذاری نهضت عاشورا بعد از ۱۴۰۰ سال گفت: دشمنان تلاش کردند این نور را از بین ببرند اما این نهضت درخشان است؛ این نهضت تاثیر گذار است و روز به روز بر تاثیر نهضت حسینی افزوده می شود.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه سه عنصر در ماندگاری نهضت عاشورا نقش دارد که اولین آن اراده و مشیت الهی است، گفت: اراده الهی تعلق گرفته که امام حسین(ع) برای حفاظت اسلام و اصلاح جامعه قیام کند تا الگوی بشریت باشد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه خداوند اراده کرد برای آزادگان عالم الگوی عملی ایثار، انسانیت، صبر، مقاومت، عزت و شرافت وجود داشته باشد، تصریح کرد: امام حسین(ع) نور خدا بود و نور خدا ماندگار و تاثیرگذار است.

اخلاص و بصیرت امام حسین(ع) رمز ماندگاری قیام عاشورا است

وی با تاکید بر اینکه اخلاص و بصیرت امام حسین رمز دیگر ماندگاری قیام امام حسین است، گفت: عامل اصلی دوام انقلاب اسلامی ایران نیز اخلاص و بصیرت مردم است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه کربلا تجلی اخلاص و بصیرت بود، افزود: هرکاری که برای خدا باشد ماندگار است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تلاش انسان های پاک و مخلص از ائمه تا عالمان و مبلغان دین و شاعران و مداحان حسینی رمز دیگر ماندگاری قیام عاشورا است، افزود: امروز وظیفه ما است که با اخلاص، بصیرت و عمق بخشیدن به اشعار، مداحی و توجه به محتوا این راه را ادامه بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه راه رفع مشکلات پیروی از سنت و سیره حسینی است گفت: امام حسین کشتی نجات بوده و هرکسی بر این کشتی بنشیند سربلند و سعادتمند خواهد شد.