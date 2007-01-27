شورای نگهبان لایحه خدمات رسانی به ایثارگران را هفته آینده بررسی می کند/ نمایندگان بر اساس احتمال رد آن در شورا، ارجاع مواد مهم آن به مجمع را تصویب کردند

دکتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: اکثر اشکالات لایحه، از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس مورد اصلاح قرار گرفته ولی اعلام نظر قطعی در این زمینه و میزان تامین نظر شورا منوط به بررسی دقیق آن است.

کدخدایی متذکر شد: اگر بررسی ها نشان دهد اشکالات لایحه مذکور همچنان به قوت خود باقیست، بار دیگر جهت اصلاح و تامین نظر شورا به نهاد قانونگذاری عودت داده می شود و چنانچه نمایندگان ملت به جای اصلاح لایحه، بر دیدگاه خود اصرار ورزند، لایحه برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

قائم مقام شورای نگهبان در خصوص علت اصرار کمیسیون اجتماعی مجلس برای تصویب واگذاری تصمیم گیری در خصوص 15 ماده مهم لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام در صورتی که لایحه تنها یک مرتبه بین مجلس و این شورا تردد کرده، توضیح داد: کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه پیش بینی کرده لایحه از سوی شورا تائید نمی شود.

وی افزود: هنوز نظر شورای نگهبان در خصوص اصلاحات انجام شده روی لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران به علت آن که مورد بررسی قرار نگرفته، اعلام نشده ولی نمایندگان بر اساس احتمال رد آن در شورا، نظر خود مبنی بر ارجاع مواد مهم آن به مجمع را تصویب کردند.

کدخدایی در عین حال این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که ارجاع یک طرح یا لایحه مورد اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش از آن که برای دومین مرتبه (پس از اصلاحات اولیه) از سوی شورای نگهبان بررسی و اعلام نظر شود و یا هنگامی که در این شورا در دست بررسی است، خلاف قانون می باشد.

گفتنی است؛ لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شد و نمایندگان ملت نیز در صحن علنی نهاد قانونگذاری به اجرای 4 سال آزمایشی آن رای دادند ولی این کار اعتراض جانبازان را که معتقدند پاسخگوی مطالبات و نیازهای ایثارگران نیست، برانگیخت.

شورای نگهبان پس از بررسی این لایحه در کمیته های فقهی و حقوقی شورا، ایرادات اساسی به آن گرفت و بر لزوم اصلاح این اشکالات متعدد تاکید کرد ولی کمیسیون ارجاع 15 ماده مهم آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اتخاذ تصمیم مناسب را به تصویب رساند.

از نخستین ایرادات شورای نگهبان به لایحه خدمات رسانی به ایثارگران آن بود که دولت پیش از بررسی لایحه در مجلس خواهان استرداد آن شده بود ولی به گفته یکی از مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه با اغوای مسئول این بنیاد لایحه مذکور را بررسی و تصویب کرد.

یکی دیگر اشکالات اساسی لایحه مذکور این است که در حالی عنوان "جامع" بر آن گذاشته شده است که فقط ارائه خدمات به جانبازان بالای 25 درصد در آن طراحی شده و آن دسته از جانبازان زیر 75 درصد که بر اثر جراحات شیمیایی به فیض عظیم شهادت می رسند و کسانی که بر اثر حملات دشمن به شهرها دچار جراحت شده و با مرور زمان شهید می شوند، به عنوان شهید محسوب نشده و نمی توانند از مزایای این قانون برخوردار شوند.

از سوی دیگر، کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی کننده به لایحه تاکید دارد لایحه خدمات رسانی به ایثارگران دارای اشکالات و نقایص متعدد است و تا زمانی که دولت اصلاحیه ندهد، نمی تواند نیازهای قشر جانباز و ایثارگر را تامین نماید.