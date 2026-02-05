به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری آمریکا، در پیامی در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد که هیأت‌های روسیه، اوکراین و آمریکا طی دو روز مذاکرات در ابوظبی، مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با توقف درگیری‌ها و نحوه اجرای آتش‌بس را بررسی کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، این گفت‌وگوها که روز پنجشنبه به پایان رسید، شامل بررسی موضوعات اقتصادی، سازوکارهای نظارت بر آتش‌بس و همچنین مسائل مربوط به اراضی مورد مناقشه بوده است.

خبرگزاری «تاس» نیز به نقل از یک منبع مطلع نوشت که این مذاکرات بخشی از تلاش‌های جاری برای یافتن چارچوبی عملی جهت کاهش تنش‌ها میان مسکو و کی‌یف است.

این دومین دور از گفت‌وگوهای امنیتی سه‌جانبه در ابوظبی به شمار می‌رود؛ دور نخست در ژانویه برگزار شد و در هر دو نشست، هیأت روسیه به ریاست «ایگور کوستیوکوف»، رئیس اداره اطلاعات نظامی ستاد کل روسیه، شرکت کرده است.

گفتنی است که امارات طی ماه‌های اخیر به یکی از کانال‌های فعال میانجی‌گری میان روسیه و اوکراین تبدیل شده و میزبان چندین نشست محرمانه امنیتی بوده است.

مذاکرات آتش‌بس در حالی ادامه دارد که درگیری‌ها در جبهه‌های شرقی اوکراین همچنان شدت دارد و تلاش‌های بین‌المللی برای ایجاد یک چارچوب پایدار صلح تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده است.

آمریکا و برخی کشورهای اروپایی از ابتدای سال جاری تلاش کرده‌اند مسیرهای گفت‌وگو میان مسکو و کی‌یف را فعال نگه دارند تا از گسترش بحران جلوگیری شود.