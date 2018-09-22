مرگ چهار نفر بر اثر گازگرفتگی در قاین

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اسماعیل واعظی اظهار داشت: با اعلام مر کز فوریت های پلیس ۱۱۰مبنی بر گاز گرفتگی چند نفر در روستای ورزگ بلافاصله تیم امداد و نجات و مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند مردم در اطراف چاه آبی تجمع کرده اند و طبق اظهارات یکی از شاهدان چهار برادر جوان که قصد داشتند با یک دستگاه موتور بنزینی از چاه آب برداشت کنند در کف چاه دچار گازگرفتگی شده اند و جان خود را از دست داده اند.

سرهنگ واعظی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد و علت دقیق مرگ منوط به نظریه پزشکی خواهد بود.