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۳۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

فرمانده انتظامی قاینات خبر داد

مرگ چهار نفر بر اثر گازگرفتگی در قاین

مرگ چهار نفر بر اثر گازگرفتگی در قاین

بیرجند-فرمانده انتظامی قاینات از گاز گرفتگی و مرگ چهار برادر جوان در روستای ورزگ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اسماعیل واعظی اظهار داشت: با اعلام مر کز فوریت های پلیس ۱۱۰مبنی بر گاز گرفتگی چند نفر در روستای ورزگ بلافاصله تیم امداد و نجات و مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان داشت: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند مردم در اطراف چاه آبی تجمع کرده اند و طبق اظهارات یکی از شاهدان چهار برادر جوان که قصد داشتند با یک دستگاه موتور بنزینی از چاه آب برداشت کنند در کف چاه دچار گازگرفتگی شده اند و جان خود را از دست داده اند.

سرهنگ واعظی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضائی اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد و علت دقیق مرگ منوط به نظریه پزشکی خواهد بود.

کد مطلب 4408666

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