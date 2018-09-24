حمایت از حضور شرکتهای دانش بنیان در نشست تجاری ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نشست تجاری بین ایران، ازبکستان و قرقیزستان همزمان با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در روزهای ۳۰ مهر تا ۲ آبان در تاشکند ازبکستان و در ادامه از ۲ تا ۴ آبان ۹۷ در بیشکک قرقیزستان برگزار می شود.

مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد هیات تجاری و فناوری متشکل از شرکت های دانش بنیان و فناور را برای همراهی با معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این سفر و با هدف ملاقات و مذاکره با شرکت های همکار در کشورهای ازبکستان و قرقیزستان به این دو کشور اعزام کند.

۷۰ درصد هزینه های سفر به این دو کشور شامل پرواز، اقامت و برگزاری نشست های تخصصی در قالب یارانه توسط مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی پرداخت خواهد شد.