به قید کفالت آزادم/تجربه «روحانی» برای ما عبرت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود میر لوحی در ابتدای نشست خبری کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در تشریح جزییات شکایت شهردارسابق تهران از وی گفت: آقای قالیباف و وکیلشان آقای قهرمانی در خصوص دو مصاحبه ای که بنده با خبرگزاری ایلنا داشتم از من شکایت کردند.

وی ادامه داد: در این دو مصاحبه بنده با رویکرد اصلاح ساختار و استرداد اموال و املاکی در اختیار غیر است سخنانی را بیان داشتم و در آن مصاحبه هم ابراز داشتم ترجیح ما این است که این موضوع را بی سر و صدا دنبال کنیم و در همان مصاحبه روی این جنبه تاکید کردم .

میر لوحی افزود: بر طبق آنچه بازپرس مطرح کرده مطرح کردن لیست املاک و هزینه های سال آخر شهرداری که به گفته من خاص بوده محل اشکال قرار گرفته و تشویش اذهان عمومی، توهین و نشر اکاذیب از مواردی بوده که از مصاحبه بنده استنباط کرده اند.

میر لوحی اظهار داشت: ما از تجربه آقای روحانی عبرت گرفتیم و سند تحویل و تحول را تدوین کردیم. آقای روحانی در زمانی که مسئول دولت شدند گزارشی از آنچه تحویل گرفتند ارایه ندادند و این باعث شد آنان که مسئول نابسامانی ها بودند خود مدعی شوند، لذا گزارش تحویل و تحول توسط آقای نجفی ارایه شد و در آن گزارش همه چیز واضح و روشن است.

میر لوحی در پایان گفت: هم اکنون به قید کفالت آزاد هستم.