ترافیک سنگین در محورهای کرج، چالوس و هراز

سرهنگ نادر رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: شاهد بارش پراکنده در استان مازندران(اکثر محورها) و استان سمنان(محورهای سمنان – دامغان و شهمیرزاد – کیاسر) هستیم.

وی با اشاره به وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش دید گفت: وزش باد و گرد و خاک نیز در استان خوزستان(آزادراه خلیج فارس – سربندر) گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی درباره مه گرفتگی همراه با کاهش دید نیز گفت: این پدیده در محور فیروزکوه(محدوده گدوک) و محور کرج-چالوس(محدوده ولی آباد) گزارش شده است.

رئیس مرکز کنترل و ترافیک پلیس راهور درباره ترافیک نیز گفت: شاهد ترافیک نیمه سنگین و سنگین در باند شمالی آزادراه تهران – کرج(محدوده گرمدره و محدوده پل کلاک تا پل فردیس)، باند شمالی آزادراه کرج – قزوین(محدوده پل استاندارد تا مهرویلا)، مسیر جنوب به شمال محور هراز(محدوده چلاو)، مسیر شمال به جنوب محور هراز(محدوده های نارنجستان و تونل شماره ۱) و محور کرج – چالوس(محدوده هزارچم (پل صخره) به علت ریزش کوه) هستیم.