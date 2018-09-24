تلاش سازمان حج در خدمات رسانی مطلوب به حجاج و حفظ عزت آن ها

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با حضور حمید محمدی، رئیس سازمان حج و زیارت برگزار و گزارشی در مورد برگزاری حج تمتع امسال به نمایندگان ارائه شد و اعضای کمیسیون نیز دغدغه‌ها و نقطه نظرات خود را در این باره بیان کردند.

در ابتدای این نشست نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی به مسائلی همچون هزینه‌ حج امسال و سال آینده و نحوه برگزاری حج امسال را مورد سوال قرار دادند و به موضوعاتی از جمله تعداد عوامل اجرایی در موسم حج امسال، نرخ هزینه تمام شده برای سال آینده، مسائل فرهنگی حج، توجه به حضور بخش خصوصی و سیاست و رویکرد جدید عربستان در قبال حج امسال را مطرح کردند.

عوامل اجرایی ۶.۳ درصد کل حجاج را شامل می‌شدند

رئیس سازمان حج در پاسخ به دغدغه ها و اظهارات نمایندگان با اشاره به اینکه حج امسال با حضور ۵ هزار و ۴۰۰ عامل اجرایی که مجموعا ۶.۳ درصد کل حجاج شامل می شد، برگزار شد؛ گفت: با توجه به اینکه مدیریت ۸۶ هزار حاجی آن هم در کشور عربستان کار راحتی نیست، حضور این عوامل اجرایی برای ما یک ضرورت است ضمن اینکه مسئولان کاروان ها و آشپزخانه ها نیز در این آمار گنجانده می شوند اما در کل به دنبال کاهش عوامل اجرایی برای سال آینده نیز هستیم.

وی درباره هزینه تمام شده حج سال آینده برای حجاج گفت: مهم ترین مسئله در هزینه تمام شده حج سال آینده مسکن حجاج است که تعیین کننده نرخ حج خواهد بود.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های ابلاغی سازمان حج و زیارت این بوده است که هزینه تمام شده سفر حجاج کاهش پیدا کند، افزود: یکی از اقداماتی که به دنبال آن هستیم، رفتن به سراغ هتل های ارزان قیمت‌تر است ولی تاثیر نرخ ارز در هزینه تمام شده سفر حج قابل توجه خواهد بود.

سازمان حج به هیچ عنوان به دنبال رفاه زدگی موسم حج نیست

محمدی با تاکید بر اینکه سازمان حج و زیارت به هیچ عنوان به دنبال رفاه زدگی در موسم حج نیست، افزود: تلاش سازمان این است که مراسمی برگزار شود که خدمات رسانی به حجاج به نحو مطلوب صورت گیرد و مهمترین مسئله این است که عزت حجاج ایرانی حفظ شود.

وی درباره حضور بخش خصوصی در موسم حج نیز گفت: قطعا از ورود بخش خصوصی به این حوزه استقبال می‌کنیم در عین حال نیز در حال حاضر نیز شاهد حضور بخش خصوصی در بسیاری از امور هستیم به طوری که از میان ۵۴۰۰نفر عوامل حج فقط ۲۵۰ نفر نیروهای سازمان هستند و مابقی را بخش خصوصی یعنی مدیران کاروان ها و عوامل کاروان تشکیل می دهند.

اقدامات سازمان حج برای جلوگیری از بازار سیاه

محمدی اضافه کرد: برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در فروش فیش های حج نیز تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد به طوری که برای نقل و انتقال هر فیش، باید دو طرف حضور فیزیکی در دفاتر خدمات زیارتی به عمل آورند تا به این صورت، فروش آزادانه فیش به صورت کنترل شده انجام گیرد و از دلال بازی در این حوزه جلوگیری شود.