۱۳ سارق با ۳۵ فقره سرقت در بجنورد دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بدری اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در بجنورد و ایجاد نگرانی شهروندان در جامعه بلافاصله موضوع برای دستگیری سارق یا سارقان با جدیت در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بدری با اشاره به اینکه ماموران در این زمینه تحقیقات گسترده خود را شروع کردند، افزود: خوشبختانه با انجام اقدامات فنی و پلیسی و تلاش شبانه روزی جان برکفان نظم و امنیت در نهایت ظرف مدت کوتاهی محل اختفای سارقان شناسایی شد.

وی تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی ماموران به محل اختفای سارقان اعزام و با اقتدار تمام در یک اقدام غافلگیرانه و ضربتی ۱۳ سارق حرفه ای که جو شهرستان را متشنج کرده بودند دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه متهمان در بازجویی های بعمل آمده به ۳۵ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کردند، گفت: سرقت از اماکن خصوصی و دولتی، خودرو و داخل خودرو، منزل، مغازه، کیف قاپی و سایر از جمله سرقت های انجام شده توسط این افراد بود.