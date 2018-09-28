بروس درن جایگزین برت رینولدز در فیلم کوئنتین تارانتینو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، کوئنتین تارانتینو برای نقش جرج اسپان در فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» بروس درن را انتخاب کرد. این نقش قرار بود پیش از این نقش توسط برت رینولدز دوست دیرین بروس درن بازی شود که با مرگ وی در ۶ سپتامبر این اتفاق محقق نشد.

درن که پیش از این در فیلم «هشت نفرت انگیز» در نقش ژنرال سنفورد اسمیذرز با تارانتینو همکاری کرده است در این فیلم به جمع ستاره هایی چون لئوناردو دی کاپریو، برد پیت، مارگو رابی، آل پاچینو، کرت راسل، داکوتا فانینگ، مایکل مدسن، تیم راث و دمین لوییس اضافه می شود.

تمرکز داستان این فیلم تارانتینو روی قتل شارون تیت همسر رومن پولانسکی و چهار نفر از دوستانش توسط فرقه پیروان چارلز منسون است.

قرار است فیلم جدید تارانتینو روز ۲۶ ژولای توسط سونی پیکچرز اکران شود.