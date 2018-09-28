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۶ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۴

با روایتی سیاسی؛

اروگوئه یک داستان واقعی را به اسکار فرستاد/ یک شب دوازده ساله

اروگوئه یک داستان واقعی را به اسکار فرستاد/ یک شب دوازده ساله

اروگوئه تریلر تاریخی «یک شب دوازده ساله» به کارگردانی آلوارو برشنر را به عنوان نماینده خود برای شرکت در اسکار انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم «یک شب دوازده ساله» را آلوارو برشنر کارگردانی کرده است و آنتونیو دلاتوره، چینو دارین، آلفونسو تورت و سزار ترونکوسو در آن به ایفای نقش پرداخته اند. فیلم داستان واقعی سه عضو از چریک های توپامارو است که توسط حکومت دیکتاتوری در اوایل دهه ۷۰ میلادی دستگیر و به ۱۲ سال زندان انفرادی انداخته می شوند. خوزه (پپه) موخیکا رییس جمهوری آینده اروگوئه از اعضای این گروه است.

فیلم نخستین بار در بخش افق های جشنواره فیلم ونیز جایی که موخیکا رییس جمهوری اروگوئه بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ خودش به عنوان ستاره مستند «پپه: یک زندگی عالی» ساخته امیر کوستوریتسا حضور یافته بود، به نمایش در آمد.

این فیلم سومین ساخته برشنر پس از فیلم های «روز بد برای ماهیگیری» (۲۰۰۹) و «آقای کاپلان» (۲۰۱۴) است که توسط کشور اروگوئه برای شرکت در اسکار انتخاب می شود. تاکنون هیچ فیلمی از اروگوئه نامزد جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان نشده است.

کد مطلب 4414567

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