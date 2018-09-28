چالش بازگشت به چرخه بی سوادی/نبود کتاب مناسب سواد آموز بزرگسال

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با گلایه از اینکه محیط برای افراد کم سواد جهت غنی شدن و کمک به تمرین خواندن و نوشتن، مهیا نیست گفت: سوادآموزان سال تحصیلی را از فروردین ماه آغاز کرده اند و تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند. البته عمده ثبت نامی های ما نیمه دوم سال هستند و همچنان در حال ثبت نام هستیم.

وی ادامه داد: ما پیش بینی ثبت نام ۷۰۰ هزار نفر در سال تحصیلی را داریم. برخی از این ثبت نامی ها در دوره های مصوب ما هستند که منتهی به دریافت مدرک تحصیلی می شود و بخشی هم در دوره های مهارتی ما ثبت نام کرده و می کنند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه ۳۵ مهارت در این سازمان نیازسنجی شده است و ۳۵۰ مرکز برای آموزش مهارت ها در نظر گرفته شده است در ادامه بیان کرد: خواندن با خانواده یکی دیگر از طرح های ماست که تا امروز نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر را تحت پوشش برده ایم. در این طرح ۴۰ عنوان کتاب در اختیار سوادآموزان ما است که با خانواده کتاب ها را می خوانند.

باقرزاده بیان کرد: هر سال از تعداد نرخ بیسوادی کم می شود ولی بحثی که برای ما مهم است آنهایی هستند که وارد دوره ابتدایی نمی شوند. تا روستا تا ۱۱ سالگی بچه ها فرصت دارند تا در کلاس اول ثبت نام کنند. معمولا دو درصد افراد در سن تعلیم وارد مدرسه نمی شوند. بحث دیگر ما کسانی هستند که باسواد می شوند اما دوباره از چرخه باسوادی خارج می شوند. کسانی که بازگشت به بی سوادی می کنند. در واقع محیط برای این افراد مهیا نیست تا مهارت خواندن و نوشتن خود را تداوم بدهند.

وی در توضیح بیشتر گفت: بیشتر کتاب هایی که در بازار وجود دارد یا جنبه کودک و نوجوان یا کتاب هایی برای سطح بالای سواد است. در واقع متناسب با نیاز یک بزرگسالی که تازه دارد سواد یاد می گیرد کتابی تولید نمی شود. رادیو ، تلویزیون و نشریات ما نیز متناسب این گروه سنی تولیدی ندارند. سازمان پژوهش نیز لازم التعلیم ها را پوشش می دهد. این موضوع به طور کلی یکی از دلایل بازگشت به بی سوادی افراد است.

وی در انتها اظهار کرد: ما سعی کردیم کتاب هایی ساده و خواندنی و متناسب با سن سوادآموزان تهیه کنیم که تا کنون ۹ عنوان کتاب در این زمینه تولید شده است.