به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: مهارت‌آموزی و کارآفرینی تکلیف ماست و رئیس جمهور نیز این مسئله را مطرح کرد اما متاسفانه همواره احساس می‌کنیم دانش‌آموز بعد از خروج از آموزش و پرورش باید درپی شغل باشد ولی اشکال ندارد دانش‌آموزان نیز به یک شغل و مهارت مجهز باشند.

او ادامه داد: دانش‌آموزان حداقل‌های یک مهارت را باید فرا گیرند و این مهارت‌ها هر یک بعدها به یک شغل منتج می‌شود. همچنین امسال ۲۰۰۰ نفر از دانش‌آموزان شرکت‌کننده و برگزیده در اردوگاه باهنر آثار خود را به فروش رساندند و حتی اینک چند نفر در کارگاه‌های این دانش‌آموزان مشغول به کار هستند.

مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها و فضای پرورشی وزارت آموزش و پرورش که در یک برنامه رادیویی صحبت می‌کرد اضافه کرد: گاه در وزارتخانه تصور می‌شود هر دانش‌آموزی که یک آچار به دست گیرد، مهارتی را آموخته، در حالی که بسیاری مهارت‌ها در راستای فعالیت‌های فرهنگی و هنری است.

رمضانی در ادامه با اعلام این خبر که دانش‌آموزان در نیمه دوم مهر برای کسب مهارت در مدارس ثبت‌نام می‌شوند، افزود: امسال کانون‌های فرهنگی و هنری را به‌عنوان دبیرخانه مهارت‌آموزی در نظر گرفته‌ایم و استادان به نام کشور در این کانون‌ها حضور می‌یابند.

او در پایان علاقه دانش‌آموزان را شرط اصلی برای مهارت‌آموزی دانست و گفت: برخی اولیا همراه فرزندان در این دوره‌ها نظارت و شرکت می‌کنند و خانواده‌ها نیز علاقه‌مند هستند.