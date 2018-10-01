به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دفتر نخست‌وزیر کانادا امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که جاستین ترودو و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا با یکدیگر درباره توافق جدید میان دو کشور به گفتگو پرداخته و طرفین از آن استقبال کرده اند.

این درحالیست که کانادا و مکزیک شب گذشته به توافقی تجاری دست یافتند که قرار است جایگزین قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی موسوم به توافق «نفتا» شود.

دستیابی به توافق تجاری جدید پیروزی مهمی برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود که از مخالفان سرسخت قرارداد نفتا است.

کانادا و مکزیک در توافق جدید محدودیت بیشتری در زمینه داد و ستد با مهمترین شریک تجاری خود یعنی ایالات متحده را پذیرفته اند.

توافق نفتا در سال ۱۹۹۴ میلادی و در زمان زمامداری بیل کلینتون رئیس جمهوری اسبق آمریکا به امضاء رسید.

قرارداد تجاری جدید «توافق ایالات متحده، مکزیک و کانادا» (USMCA) نام خواهد داشت.

دونالد ترامپ با جایگزینی نفتا قصد دارد کسری تراز تجاری آمریکا در زمینه مبادله با دیگر کشورها را کاهش دهد. رئیس جمهوری آمریکا در همین راستا صدها میلیارد دلار تعرفه بازرگانی بر روی کالاهای وارداتی از چین وضع کرده است.

در توافق تجاری جدید بین واشنگتن، اتاوا و مکزیکوسیتی تعرفه بازرگانی وضع نشده است اما شرکت های خودروسازی جهانی برای تولید محصولات خود در مکزیک محدودیت بیشتری خواهند داشت.

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که رابطه پرتنشی با دونالد ترامپ دارد پس از جلسه کابینه خود برای بحث در مورد توافق جدید اعلام کرد: این روز خوبی برای کانادا است.

یکی از مقامات ارشد دولت آمریکا در مورد توافق جدید گفت: این پیروزی بزرگی برای رئیس جمهوری است. در عین حال تاییدی است بر راهبردی که او در زمینه تجارت بین الملل اتخاذ کرده است.

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که دونالد ترامپ توافق به دست آمده را تائید کرده است.

توافق تجاری جدید قرار است در پایان ماه نوامبر امضاء شود و پس از آن برای تصویب به کنگره آمریکا ارجاع داده می شود.

آمریکا و مکزیک پیش از این در ماه آگوست به یک توافق تجاری دو جانبه دست یافته بودند.