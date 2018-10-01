جلسه انتخاب رئیس جمهور عراق به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، منابع عراقی از تعویق جلسه پارلمان به مدت نیم ساعت تا رسیدن جلسه به حدنصاب لازم خبر دادند.

یکی از نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گفت که علت عدم حدنصاب عدم حضور الفتح، حزب دموکرات و ائتلاف قانون است.

این درحالی است که حیدر الفوادی یکی از نمایندگان پارلمان گفت که جلسه ویژه انتخاب رئیس جمهور به علت عدم رعایت حد نصاب قانونی به فردا موکول خواهد شد.

محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق تعداد نمایندگان حاضر در داخل سالن را فقط ۱۵۹ نفر دانست.

منابع عراقی از وارد شدن نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری عراق به پارلمان عراق خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که همه نامزدها به غیر از فواد حسین وارد پارلمان شده اند.

همزمان یک منبع سیاسی عراقی بیان کرد که ائتلاف البناء جلسه مجلس را تحریم کرده است تا حد نصاب قانونی جلسه حاصل نشود!