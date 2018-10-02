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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۳

کنعانی‌مقدم در گفتگو با مهر:

اصلاحیه قانون احزاب، هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود

اصلاحیه قانون احزاب، هفته آینده به مجلس ارسال می‌شود

رئیس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب ایران، از ارسال پیش‌نویس اصلاحیه قانون جدید احزاب، جهت تصویب نهایی، به مجلس شورای اسلامی خبر داد.

حسین کنعانی‌مقدم رئیس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش‌نویس اصلاحیه قانون جدید احزاب، اظهار داشت: این پیش نویس در شورای مرکزی خانه احزاب به بحث گذاشته و نظرات همه احزاب در باره آن اخذ شد.

وی افزود: این پیش نویس برای بررسی نهایی، به کمیته حقوقی خانه احزاب ارجاع داده شده است.

کنعانی مقدم تصریح کرد: پیش بینی شده این کمیته، طی هفته آینده، پیش نویس بررسی شده را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

گفتنی است؛ اسفندماه سال ۹۶ کارگروهی متشکل از وزارت کشور، مجلس و خانه احزاب، برای بررسی و اصلاح قانون جدید احزاب شکل گرفت. این کارگروه، ماه پیش، نتیجه کار خود را در قالب «پیش نویس» به خانه احزاب ارسال کرد.   

کد مطلب 4418483

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