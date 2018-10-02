چالش بازیافت و شیرین سازی آب های سخت برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، امروزه در راستای محدودیت های منابع آبی در برخی کشورها، موضوع استفاده از فناوری های نوین برای بازیافت و شیرین سازی آب مطرح شده است.ایران در کمربند خشکی قرار دارد و همواره در معرض خطر کم آبی است بنابراین استفاده مجدد صنعتی می تواند موضوعی مهم قلمداد شود.

در همین راستا چالشی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برگزار می شود که در آن، فناوری و روش های مرتبط با بازیافت و شیرین سازی آب های سخت توسط محققان ارائه خواهد شد.

چالش بازیافت و شیرین سازی آب های سخت در راستای دستیابی به روشی نوآورانه برای بازیافت و شیرین‌سازی آب سخت برپا خواهد شد.

محققان و پژوهشگران در سراسر کشور می توانند دراین مسابقه شرکت کنند و راهکارهای نوآورانه خود را ارائه دهند. ایده‌های ارائه شده می‌تواند در زمینه تصفیه و شیرین‌سازی آب و همچنین روش‌های بازیافت مثل جابجایی پساب‌ها و یا استفاده و ذخیره آن باشد.

در این مسابقه محدودیتی در رابطه با تعداد افراد در هر تیم، دانشگاه یا رشته تحصیلی وجود ندارد.

داوری این مسابقه، توسط دو عضو هیات علمی دانشگاه های تهران و خواجه نصیر الدین طوسی و یک شرکت نفتی انجام خواهد شد. علاقمندان می توانند به problem.ir مراجعه کنند.

در این مسابقه، تیم های مورد تایید داوران در مرحله اول، به مرحله دوم راه پیدا می کنند.۳تیم برتر مرحله دوم وارد مرحله سوم می شوند و ۵ تیم برتر بعدی، هریک جایزه ۱میلیون تومانی دریافت می‌کنند.

هر یک از سه تیم راه یافته به مرحله سوم ۱۰ میلیون تومان کمک هزینه ساخت نمونه دریافت خواهند کرد. برترین تیم مرحله سوم از نظر داوران (تیم با بیشترین امتیاز) به عنوان تیم برنده اعلام خواهد شد و جایزه ۵۰ میلیونی مسابقه را دریافت خواهد کرد.

مهلت ثبت نام در این چالش نوآورانه تا ۲۲ مهرماه خواهد بود.