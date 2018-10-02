حمایت از استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در خصوص حمایت های صورت گرفته توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی بیان کرد: یکی از برنامه های حمایتی شبکه، حمایت از مراکز عضو به منظور استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در این مدت، ۱۱ مرکز نسبت به ارسال درخواست خرید و استقرار نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی با نام تجاری lablead اقدام کرده اند.

به گفته اسدی‌فرد، ۱۱ مرکزی که در خواست داشتند مورد حمایت ۵۰ درصدی شبکه قرار گرفتند و تاکنون حدود ۷۶۴ میلیون ریال حمایت از این طرح توسط شبکه صورت گرفته است.