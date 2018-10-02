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۱۰ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

حمایت از استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی

حمایت از استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی از استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی در آزمایشگاهها حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در خصوص حمایت های صورت گرفته توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی بیان کرد: یکی از برنامه های حمایتی شبکه، حمایت از مراکز عضو به منظور استقرار سامانه مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهی است.

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در این مدت، ۱۱ مرکز نسبت به ارسال درخواست خرید و استقرار نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی با نام تجاری lablead اقدام کرده اند.

به گفته اسدی‌فرد، ۱۱ مرکزی که در خواست داشتند مورد حمایت ۵۰ درصدی شبکه قرار گرفتند و تاکنون حدود ۷۶۴ میلیون ریال حمایت از این طرح توسط شبکه صورت گرفته است.

کد مطلب 4418775

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