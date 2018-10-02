صف های طولانی برای فروش دلار در زنجان/طلاهایی که مس شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردمی که دیروز برای خرید دلار ساعت‌ها در صف‌های طولانی می‌ ایستادند، امروز از ساعت‌های اولیه صبح برای فروش دلارها و طلای آب شده‌ که چند روز قبل به امید بالا رفتن قیمت‌ها خریده بودند، صف کشیدند.

پاساژ تهران شهر زنجان که مردم این مرکز را به عنوان بازار سنتی طلا و ارز زنجان می‌شناسند، امروز شلوغ‌ترین روز فعالیت خود را طی کرد و کسانی که تا دیروز حرص و طمع خرید آب شده و دلار را داشتند و روزهای طلایی خود را با ملتهب کردن بازار می دیدند، امروز از ترس متضرر شدنشان دلارهایشان را به اولین قیمتی که خریداران می گویند می‌فروشند.

۸ تا ۹ هزار تومان نرخ‌هایی است که در بازار دلار زنجان بر زبان دلالان و خریداران جاری است و فروشندگان دلار برای زیاد شدن فاصله خرید و فروششان در مقابل طلا فروشی‌ها و اندک صرافی‌های شهر زنجان تجمع کردند تا مبادا بیشتر ضرر کنند.

دبیر اتحادیه طلا، ارز و سکه استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از صبح امروز پاساژ تهران شاهد حضور مردم برای فروش دلار و طلای آب شده است، گفت: مردم برای فروش دلار به پاساژ تهران هجوم آورده اند.

مجید غضنفریون افزود: بازار کاذبی ایجاد شده و هرکسی وارد عرصه خرید و فروش دلار و آب شده، شده و این امر باعث پدید آمدن شرایط موجود شده است.

وی با بیان اینکه پول‌های سرگردانی که در جامعه وجود دارد به سمت خرید دلار و آب شده رفته است، افزود: تلاطم در بازار ایجاد شده است و مردم برای فروش دلار و طلای آب شده به پاساژ تهران آمده‌اند و این مجموعه مملو از جمعیت است.

غضنفریون با اشاره به مکاتبات صورت گرفته با استانداری زنجان در خصوص جلوگیری از فعالیت دلالان در بازار سکه و ارز در پاساژ تهران، افزود: با وجود برخوردهای صورت گرفته توسط نهادهای امنیتی و نیروی انتظامی برخی دلالان با شگردِ های مختلف و در پشت پاساژ تهران اقدام به خرید و فروش دلار و ملتهب کردن بازار می‌کنند.

دبیر اتحادیه طلا، ارز و سکه استان زنجان با بیان اینکه بازار سکه، طلا و ارز از چارچوب خود خارج شده است، گفت: روند باید اصلاح شود و مردم از نظر فرهنگی و ذهنی برای وارد نشدن در التهابات و دلال بازی آماده شوند.

غضنفریون با انتقاد از اینکه هر کسی به خود اجازه می دهد وارد مبادلات بازار دلار و آب شده، کند، افزود: هر کسی باید در رسته و تخصص خود فعال شود و افراد کار بلد و متخصص باید در این زمینه ورود پیدا کنند ولی متأسفانه شاهد آن هستیم که نانوا، مرغ فروش و بستی فروش مغازه خود را تعطیل کرده و وارد دلالی بازی دلار و طلا، شده است.

وی با بیان اینکه طی چند روز اخیر آب شده تقلبی در بازار زنجان شیوع پیدا کرده است، این امر را باعث متضرر شدن برخی فعالان بازار طلای استان زنجان عنوان کرد و افزود: با وضعیت موجود ویترین داران زنجانی متضرر شدند و دلالالان بزرگ در تهران منفعت کردند.

دبیر اتحادیه طلا، ارز و سکه استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر روند نزولی قیمت در بازار دلار و طلای استان زنجان شاهد هستیم، افزود: با تمهیدات اندیشیده شده توسط دولت در حال حاضر روند نزولی دلار و طلا در بازار وجود دارد و طی روزهای آینده ثبات در بازار را شاهد خواهیم بود.