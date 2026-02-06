ترابی: ۴۷ سال اقتدار ایران حاصل مقاومت و ایستادگی ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن ترابی در خطبههای نماز جمعه این هفته رباط کریم با بیان اینکه «دشمنان نه دیروز ملت ایران را شناختند و نه امروز»، اظهار کرد: اینجا ایران است و مردم آن مقاومتر، باصلابتتر و قویتر از آن چیزی هستند که دشمن تصور میکند.
وی ۴۷ سال اقتدار و افتخار جمهوری اسلامی را حاصل مقاومت و ایستادگی ملت ایران دانست و افزود: رهبر عزیز و حکیم انقلاب اسلامی بیش از سه دهه است که با هوشیاری، حکمت و بصیرت، نقشههای داخلی و خارجی دشمنان را باطل کردهاند.
امام جمعه رباطکریم با اشاره به تجربه سالهای پس از انقلاب تصریح کرد: تجربه ۴۷ سال گذشته به ما میآموزد که راه مقابله با دشمن، قوی شدن و قوی ماندن در همه عرصههاست.
ترابی با اشاره به تحولات اخیر سیاسی و بینالمللی بیان کرد: پیام اصلی بازگشت آمریکا به مسیر مذاکره، شکست این کشور در تحقق اهداف جنگ نظامی ۱۲ روزه و فتنه تروریستی دیماه است.وی تهدید به حمله نظامی را بخشی از جنگ روانی دشمن دانست و گفت: این تهدیدها با هدف مرعوب کردن ملت ایران و وادار کردن کشور به پذیرش شروط ذلتبار در مذاکرات مطرح میشود، اما ملت ایران ملتی نیست که از تهدیدات ترامپ بترسد و امتیاز بدهد.
امام جمعه رباطکریم خاطرنشان کرد: آمریکا به دنبال خلع سلاح ایران است تا رژیم صهیونیستی بدون ترس از پاسخ کوبنده موشکهای سجیل، فتاح و خرمشهر، هر زمان که اراده کرد به کشورمان حمله کند.ترابی با تأکید بر تغییر موضع آمریکا گفت: امروز آمریکا از سر عجز و استیصال، همه شروط جمهوری اسلامی برای مذاکره را پذیرفته و پیشنهاد ایران درباره زمان، مکان و موضوع مذاکرات را قبول کرده است که این موضوع بهمعنای عقبنشینی آمریکا و تحمیل اراده جمهوری اسلامی به دشمن است.
وی با بیان اینکه «ایران اسلامی برای هر وضعیتی آماده است»، افزود: اگر دشمن مرتکب خطایی شود، همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، جنگ دیگر یک جنگ منطقهای نخواهد بود.
امام جمعه رباطکریم در بخش دیگری از سخنان خود به نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تأمین امنیت منطقه اشاره کرد و گفت: اگر یک دهه حضور مستشاری سپاه در عراق و سوریه برای مقابله با داعش و القاعده نبود، امروز اروپا امنیت نداشت.
وی تأکید کرد: امنیت امروز اروپا، مدیون مجاهدتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با گروههای تکفیری و تروریستی است.
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