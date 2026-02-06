به گزارش خبرگزاری مهر، سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه آیین افتتاح رسمی شرکت نوین الکترود اردکان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: امروز یک طرح استراتژیک ملی که واقعاً برای ادامه حیات صنعت فولاد کشور ضروری بود، به بهرهبرداری رسد.
وی با بیان اینکه الکترود گرافیتی یکی از محصولات هایتک صنعت فولاد محسوب میشود، افزود: این محصول عملاً پاشنه آشیل صنعت فولاد بود، چراکه در نبود آن تقریباً هیچ فرایند ذوب و تولید فولاد امکانپذیر نیست. این حلقه کوچک اما بسیار اثرگذار از زنجیره تولید فولاد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و در سالهای مختلف، یکی از محورهای اصلی تحریم صنعت فولاد، تحریم الکترود گرافیتی بوده است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه ادامه داد: شاید از سال ۱۳۷۶ موضوع راهاندازی تولید الکترود گرافیتی در دستور کار دولتها قرار داشت و بهعنوان یک دغدغه ملی مطرح بود، زیرا همواره این نگرانی وجود داشت که در صورت اعمال تحریمها، صنعت فولاد از این ناحیه دچار آسیب شود. نهایتاً با تدابیر اتخاذشده، از حدود سال ۱۳۹۶ و با یک فرایند اولیه، شرکت فولاد مبارکه و شرکت چادرملو وارد این مسیر شدند.
زرندی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ بهطور جدی سرمایهگذاری فولاد مبارکه در این مجموعه آغاز شد و امسال الحمدلله شاهد بهرهبرداری از این پروژه هستیم. این پروژه، پروژهای بزرگ با حجم سرمایهگذاری حدود ۲۴۵ میلیون یورو است، اما مهمتر از میزان سرمایهگذاری، قطع وابستگی استراتژیک صنعت فولاد کشور به خارج از کشور است.
وی با اشاره به جایگاه جهانی این محصول گفت: الکترود گرافیتی تنها در تعداد محدودی از کشورهای دنیا تولید میشود؛ فکر میکنم حدود هفت کشور تولیدکننده این محصول هستند و ایران بهعنوان هشتمین کشور تولیدکننده در جهان به این جمع اضافه خواهد شد. در منطقه خاورمیانه نیز نمونه مشابهی وجود ندارد و این محصول از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار است.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه تصریح کرد: ما در شرکت نوین الکترود اردکان، دایره توانمندی تولید مناسبی ایجاد کردهایم و نکته مهم این است که سرمایهگذاری در این زنجیره ادامه خواهد داشت. موضوع گرافیت، موضوعی استراتژیک و مهم است و الکترود گرافیتی تنها یکی از محصولات اولیه آن بهشمار میرود.
زرندی افزود: محصولات گرافیتی در حوزههای مختلفی از جمله باتری خودروهای برقی نیز کاربرد دارند. در این مجموعه، سرمایهگذاری قابلتوجهی در بخش آزمایشگاهها انجام شده و امروز مجهزترین آزمایشگاه این صنعت را در اختیار داریم. همچنین با فعالسازی بخش تحقیق و توسعه، امیدواریم بتوانیم در آینده محصولات جدیدی در حوزه گرافیت و محصولات گرافیتی تولید و عرضه کنیم.
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