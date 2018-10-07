حمایت صندوق نوآوری از طرح های شیرین سازی آب

دکتر بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشور ایران با متوسط بارش سالیانه حدود ۲۵۰ میلیمتر، یکی از کشورهای خشک کره زمین به حساب می­ آید، اظهار کرد: با توجه به کمبود بارش و ایجاد خشکسالی نسبی به خصوص در بخش­های جنوبی و مرکزی کشور در سال­های اخیر شاهد پایین آمدن سطح آب در چاه­ها به خاطر برداشتهای بی رویه بوده ایم.

وی با تاکید بر اینکه از طرفی حفر چاه­های بدون مجوز و با مجوز جدید خود به این مشکلات دامن زده است، گفت: متأسفانه هنوز در برخی از مناطق کشور آبیاری به روش سنتی که به هدر رفتن بیشتر آب منجر می­ شود، ادامه دارد.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی خاطر نشان کرد: با تصحیح روش­های آبیاری و توسعه روش­های جدید در این زمینه می بایست با یک برنامه ریزی کوتاه، میان و درازمدت مشکل تأمین آب شرب ساکنین شهرها و روستاها که از این نیاز ضروری محروم هستند را حل کنیم.

کشورهای خارجی در شیرین سازی آب پیشتاز بوده اند

وی با اشاره به اهمیت شیرین سازی آب در کشور گفت: متأسفانه حرکت در جهت احداث واحدهای شیرین ­سازی آب در کشورمان خیلی دیر شروع شده و بسیار به کندی پیش می­ رود این در حالی است که کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، بحرین، کویت و قطر سال­هاست که احداث واحدهای شیرین سازی آب دریا را در برنامه خود قرار داده اند.

به گفته سلطانی، در حال حاضر سهم واحدهای آب شیرین کن در خاورمیانه قابل ملاحظه است و در حوزه دریای خزر برخی از کشورها احداث واحدهای شیرین سازی آب دریا را از چند سال پیش آغاز کرده اند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر قزاقستان ۳۹ میلیون متر مکعب در سال آب دریا را برای مصارف مختلف شیرین می­ کند و در نظر دارد که این ظرفیت را تا چند سال آینده به حدود ۱۴۰ میلیون در سال برساند؛ همچنین ترکمنستان و آذربایجان نیز با احداث واحدهای زیر ۵۰ هزار متر مکعب در روز از آب دریای خزر استفاده می­ کنند و برنامه توسعه ای نیز دارند.

سهم ناچیز شیرین سازی آب در دریای خزر

سلطانی با بیان اینکه این در حالی است که سهم ما از دریای خزر در زمینه آب شیرین کن بسیار ناچیز است، گفت: کشورهای همجوار خلیج فارس ظرفیت­ های قابل ملاحظه­ ای در شیرین سازی آب دریا به خود اختصاص داده اند، به طوری که عربستان سعودی به تنهایی سهمی در حدود ۲۴درصد تولید جهانی را داراست ولی متأسفانه سهم ایران شاید کمتر از ۲ درصد باشد.

وی بیان داشت: در سال­های اخیر شاهد مشکلاتی در تأمین آب شرب در شهرهای مختلف خوزستان بوده­ ایم که علی رغم وجود منابع آب رودخانه­ ای، به دلیل شور شدن آن، مردم این استان با کمبود و کیفیت پایینی از آب مواجه هستند. البته بیشترین کمبودها را در استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان و بوشهر شاهد هستیم.

رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در حال حاضر حدود ۵۰ واحد آب شیرین کن در استان بوشهر، حدود ۹۰واحد در استان هرمزگان و حدود ۲۰ واحد در استان سیستان و بلوچستان و ۵ واحد در استان خوزستان نصب شده اند که این واحدها عمدتاً با ظرفیت کم هستند به طوری که کل ظرفیت آب شیرین کن­ ها در ایران کمتر از ۵۰۰ هزار متر مکعب در روز است.

ورود به حمایت از طرح های حوزه شیرین سازی آبه به صورت مشارکتی

وی با تاکید بر اینکه بر همین اساس احداث واحدهای آب شیرین کن بیشتر در این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: به همین دلیل ما در صندوق نوآوری و شکوفایی تصمیم گرفته ایم که با شرکت­های دانش بنیانی که در این زمینه فعالیت دارند یا مایل هستند در آینده فعالیت خود را شروع کنند، در سرمایه­ گذاری مشارکت کنیم.

سلطانی عنوان کرد: بنا داریم در این مشارکت تا سهم ۴۰درصد کل سرمایه­ گذاری را متقبل شویم تا پروژه پیش برود.

وی ادامه داد: خواهد بود. شرکت­ هایی که دانش بنیان نیستند ولی مایلند در زمینه شیرین سازی آب دریا ورود کنند، می ­توانند ابتدا شرکت خود را دانش بنیان کنند و سپس درخواست خود برای صندوق نوآوری و شکوفایی ارسال کنند.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام صندوق نوآوری و شکوفایی معطوف به رفع نیازهای کشور است، بیان کرد: موضوع شیرین سازی آب اولین موضوع متمرکز در حوزه رفع نیازهای کشور در صندوق است و امیدواریم به نتیجه رساندن آن موضوعات مهم دیگر را به واسطه شرکت های دانش بنیان برطرف کنیم.