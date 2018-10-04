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۱۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۸

ترافیک در محور تهران-آمل سنگین است

ترافیک در محور تهران-آمل سنگین است

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور تهران-آمل حدفاصل سه راهی چلاو تا پارک جنگلی آمل سنگین است.

وی افزود: همچنین ترافیک در آزادراه کرج-تهران محدوده‌های پل فردیس و گرمدره و محور کرج-چالوس ابتدای مسیر نیمه سنگین است.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: محور شریانی ایلام - اسلام آباد غرب (مسیر جایگزین: محور قدیم ایلام - قلاجه) مسدود است.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: محورهای غیرشریانی شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود و پونل - خلخال به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

کد مطلب 4420542

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