ترافیک در محور تهران-آمل سنگین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در خصوص آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور تهران-آمل حدفاصل سه راهی چلاو تا پارک جنگلی آمل سنگین است.

وی افزود: همچنین ترافیک در آزادراه کرج-تهران محدوده‌های پل فردیس و گرمدره و محور کرج-چالوس ابتدای مسیر نیمه سنگین است.

سرپرست مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا گفت: محور شریانی ایلام - اسلام آباد غرب (مسیر جایگزین: محور قدیم ایلام - قلاجه) مسدود است.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد: محورهای غیرشریانی شمشک - دیزین، اولنگ - شاهرود و پونل - خلخال به علت نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.