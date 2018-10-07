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۱۵ مهر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

کارگاه «بنیان‌های نظری نقد موسیقی» برگزار می شود

کارگاه «بنیان‌های نظری نقد موسیقی» برگزار می شود

پژوهشکده هنر فرهنگستان هنر کارگاه «بنیان‌های نظری نقد موسیقی؛ گرایش به موسیقی شرق» را با حضور سید شاهین محسنی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه «بنیان‌های نظری نقد موسیقی، گرایش به موسیقی شرق»، به همت گروه هنر شرق پژوهشکده هنر در چهار جلسه، با حضور سید شاهین محسنی، پژوهشگر حوزه موسیقی و فلسفه هنر برگزار می‌شود.

این کارگاه در چهار جلسه از  ۲۱ مهرماه، روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، به پژوهشکده هنر به نشانی خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان امام خمینی، کوچه شهید حسن سخنور، پلاک ۲۹ مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۹۲-۶۶۹۵۶۱۹۰ تماس حاصل نمایند.

کد مطلب 4422956
سارا فرجی

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