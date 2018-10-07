به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه «بنیان‌های نظری نقد موسیقی، گرایش به موسیقی شرق»، به همت گروه هنر شرق پژوهشکده هنر در چهار جلسه، با حضور سید شاهین محسنی، پژوهشگر حوزه موسیقی و فلسفه هنر برگزار می‌شود.

این کارگاه در چهار جلسه از ۲۱ مهرماه، روزهای شنبه هر هفته ساعت ۱۶ الی ۱۸ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر، به پژوهشکده هنر به نشانی خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان امام خمینی، کوچه شهید حسن سخنور، پلاک ۲۹ مراجعه و یا با شماره تلفن‌های ۹۲-۶۶۹۵۶۱۹۰ تماس حاصل نمایند.