آمار کودکان پشت نوبت فرزندخواندگی

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش بیات‌نژاد در نشست خبری روز یکشنبه که به مناسبت هفته کودک برگزار شد، اظهار کرد: در این هفته ۳۵ برنامه ویژه کودکان برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۸ میلیون و ۷۵۰ هزار کودک در کشور وجود دارد، گفت: ۷۵۰ هزار نفر آنها ۶ ماه تا ۶ سال سن دارند و در استان تهران ۵۳ هزار و ۵۰۰ کودک در مهدکودک خدمات دریافت می‌کنند.

بیات‌نژاد با تأکید بر اینکه ۷۵۳ مهد شهری، ۳۰ روستا مهد و ۱۵ حاشیه مهد وجود دارد، افزود: ۷.۱ درصد از کودکان تهران از فرصت آموزش برخوردار هستند و مابقی از آموزش لازم بهره‌مند نیستند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۲۹۳ کودک از طرح «یک وعده غذای گرم» برخوردار شدند، تصریح کرد: ۱۷۶۰ کودک نیازمند را شناسایی کردیم که هزینه ۴۰ هزار تومانی برای پرداخت شهریه به آنان ارائه می‌دهیم.

وی ادامه داد: به منظور تجهیز مهدهای روستایی و حاشیه مهدها، ۸ میلیون تومان کمک بلاعوض و تسهیلات برای افرادی که اقدام به تأسیس این مهدها می‌کنند، اختصاص داده‌ایم این در حالی است که سال گذشته فقط ۱۳ نفر از این کمک بهره‌مند شده‌اند درحالی‌که مجوز ۳۰۳ مهد صادر شده و اولویت ارائه تسهیلات با مناطق محروم است.

بیات‌نژاد اظهار کرد: ۱۵۱۴ نفر از کودکانی که به مراکز شبانه‌روزی سپرده شده‌اند، فاقد سرپرست یا سرپرست مؤثر بوده‌اند و در ۶ ماهه امسال ۴۸۷ کودک زیر ۱۸ سال در مراکز پذیرش کرده‌ایم.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با تأکید بر اینکه طی ۶ ماهه امسال فقط ۱۶۰ کودک به سرپرستی واگذار شده‌اند، گفت: ۱۹۴۰‌ کودک نیازمند شناسایی شده‌اند که به آنها ماهانه از سوی سازمان کمک می‌شود.

وی در مورد چند قلوها نیز گفت: ۳۴۵۰ کودک در ۶ ماهه اول امسال پذیرش شدند و همچنین ما خانواده‌هایی که چندقلو دارند و نیازمند حمایت هستند را تحت پوشش قرار می‌دهیم و ماهیانه به این افراد کمک می‌کنیم.

بیات‌نژاد با تأکید بر اینکه ۴۸۲۶ کودک‌آزاری به صورت تلفنی و حضوری گزارش شده است، اظهار کرد: به تمامی این افراد رسیدگی کرده‌ایم و همچنین برای کودکانی که معتاد هستند، خدماتی را در نظر گرفته‌ایم به طوری که سال گذشته یک مرکز برای پسران تأسیس و ۵۱ کودک شناسایی شده در آن پذیرش شدند.

به گفته مدیرکل بهزیستی استان تهران، به دنبال این هستیم که در راستای برون‌سپاری خدمات، مرکز دخترانه‌ای برای معتادان زیر ۱۸ سال دختر ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: ۱۵۶ خدمات مشاوره به نوجوانان و ۷۹۲ مورد در ۶ ماهه امسال مشاوره انجام شده و ۲۸۷۰ کودک از مراکز سلامت روان بهزیستی خدمات دریافت کرده‌اند.

به گفته بیات‌نژاد، ۳۸۱۶ دانش‌آموز در طرح پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی با ما مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با تأکید بر اینکه ۳۳ هزار و ۳۸۱ کودک زیر ۱۸ سال دارای انواع معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند، افزود: کودکان معلول ۲۵ درصد کل معلولان را تشکیل می‌دهند که ۶۱ درصد آنها پسر و مابقی دختر هستند.

وی به تأمین تجهیزات توانبخشی اشاره کرد و گفت: سمعک یا ویلچر کودکان را در اولویت تأمین تجهیزات توانبخشی قرار داده‌ایم به طوری که ۵ ماه است کاشت حلزون انجام شده و ۴۳ مورد جدید نیز شناسایی شده که در راستای تأمین هزینه کاشت آن اقدام خواهیم کرد.

بیات‌نژاد به ساماندهی کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و افزود: مکاتبات لازم با ثبت احوال و آموزش و پرورش انجام داده‌ایم اما تاکنون آمار دقیق این کودکان به ما ارائه نشده و همچنین مشکل دیگر ما، عدم همراهی لازم دانشگاه‌های علوم پزشکی و غربالگری‌های شنوایی و بینایی است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه بر اساس برنامه ششم، سامانه کاهش طلاق را باید راه‌اندازی کنیم، گفت: تمامی زیرساخت‌های لازم آن انجام شده اما هنوز به دلیل اختلاف نظری که با اداره پیشگیری از وقوع جرم دادگستری برای معرفی موارد داریم، نتوانسته‌ایم آن را اجرایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه بهزیستی تنها مسئول ناهنجاری‌های اجتماعی و ساماندهی کودکان کار و خیابان نیست، گفت: دستگاه‌ها باید مسئولیت‌های خود را بپذیرند و در حال حاضر ۷۰ درصد کودکان کار و خیابان، اتباع بیگانه و فاقد مجوز قانونی هستند.

بیات‌نژاد خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات به این افراد، نیازمند همکاری‌های بین دستگاهی هستیم که موازی‌کاری، نبود کارگروه و بانک اطلاعاتی، از جمله مشکلاتی است که باعث عدم موفقیت در این زمینه شده است.