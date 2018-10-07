شمار مفقودین زلزله اندونزی از مرز ۵ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، شمار قربانیان زلزله و سونامی که ۲ هفته پیش در جزیره «سولاوسی» اندونزی روی داد به یک هزار و ۷۳۶ نفر رسید حال آنکه تعداد مفقودین بیش از ۵ هزار نفر گزارش می‌شود.

به گفته سخنگوی ستاد بحران اندونزی، انتظار می‌رود با برآورد میزان خسارت در مناطق روستایی، شمار قربانیان بیشتر شود.

به گزارش مهر، مرکز زمین‌شناسی و لرزه‌نگاری آمریکا (USGS) قدرت زمین‌لرزه‌ اندونزی را ۷.۵ در مقیاس ریشتر اعلام کرده که در ۲۷ کیلومتری شمال شرق منطقه «دونگالا» از توابع جزیره سولاوسی به وقوع پیوست و در شهرهای دونگالا و پائولا منجر به سونامی شد.

اندونزی در حلقه آتش در حوزه اقیانوس آرام واقع شده که شاهد وقوع زمین‌ لرزه‌ها و فوران‌های آتش‌فشانی زیادی است. در این کشور در ۲۶ دسامبر سال ۲۰۰۴ نیز زلزله‌ای به بزرگی ۹.۱ ریشتر رخ داد و سونامی بعد از آن منجر به کشته شدن ۲۳۰ هزار نفر شد.