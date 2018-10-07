۷۷۵هزار قطعه ماهی زینتی طی سال جاری از استان مرکزی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شانقی روز یکشنبه در نشست مدیران و پرسنل دامپزشکی با استاندار مرکزی به مناسبت روز ملی دامپزشکی در اراک اظهار داشت: طی ۶ ماه نخست سال جاری ۷۷۵ هزار و ۵۳ قطعه آبزیان زینتی به کشورهای عراق و افغانستان صادر شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی با اشاره به نقش دامپزشکی در اقتصاد و امنیت غذایی و تامین مواد غذایی سالم در جامعه افزود: همچنین طی نیمه نخست سال جاری ۴۶۸ هزار کیلوگرم پنجه مرغ و مقدار ۲۹۳ هزار کیلوگرم خوراک و مکمل دام با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ۲۲۰ هزار کیلوگرم مرغ منجمد و یک میلیون و ۶۵۱ هزار کیلوگرم خوراک و مکمل طیور به خارج از استان صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: صنایع دام و طیور در کشورها به عنوان صنایع بزرگ شناخته شده است و برای حفظ اقتصاد و این صنعت همکاری و حمایت های لازم از سوی دولت صورت می گیرد.

شانقی بیان داشت: طی ۶ ماه نخست سال جاری با هدف کنترل بیماری‌های دامی دو میلیون و ۶۰۰ هزار راس دام علیه بیماری ها واکسیناسیون شدند و در این راستا هم یک هزار و ۴۷ مورد بازدید از دامداری ها با هدف پیشگیری از بیماری ها انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی تصریح کرد: طی این مدت بیش از ۱۹۰ هزار راس دام هم تحت پوشش عملیات مبارزه با بیمار یهای انگلی دام قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در خصوص کنترل بیماری های مشترک انسان و دام، بیش از ۴۲۵ هزار راس دام سبک مورد واکسیانسیون قرار گرفتند و حدود ۱۴ هزار راس دام سبک نیز با هدف شناسایی دام‌های آلوده مورد تست دامپزشکی قرار گرفتند و حدود ۱۰۰ هزار رأس دام هم علیه بیماری سیاه زخم واکسیناسیون شدند.

شانقی تصریح کرد: همچنین در حوزه آبزیان بازدید از مراکز پرورش ماهی صورت گرفته که یک هزار و ۵۶۷ مورد نیز در آزمایشگاها نمونه برداری شده است. همچنین در همین راستا از ۳۹ زنبورستان ها در استان بازدید شده که ۴۲۷۰ مورد هم نمونه برداری از زنبورستان ها برای تشخیص بیماری صورت گرفته است.

وی بیان داشت: همچنین طی شش ماه نیمه نخست سال جاری در کشتارگاه های استان مرکزی ۸۴ هزار و ۵۴۰ رأس دام سبک و سنگین ذبح شده، که از این تعداد دام سبک و سنگین ۴۵۰۰ تن گوشت استحصال شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی اظهار داشت: طی نیمه نخست امسال بیش از ۱۹۰ هزار راس دام هم تحت پوشش عملیات مبارزه با بیماری های انگلی دامی قرار گرفتند.