صهیونیست ها جرأت ایجاد جنگ جدید در منطقه را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت؛ اعضای جبهه پیشروی عربی برای حمایت از مقاومت امروز مورخ 15 مهر 97 با حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کردند.

امیرعبداللهیان در این دیدار با انتقاد از رفتار آمریکا در منطقه و جهان، ابراز اصلی مبارزه آنها با محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران را تهدید، تحریم، فشار سیاسی و جنگ روانی و تبلیغاتی برشمرد و بیان داشت: رژیم صهیونیستی آمادگی وجرأت ایجاد جنگ جدید در منطقه را ندارد. محور آمریکایی و رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا محور مقاومت را تضعیف کنند و در این راه از همه ابزارها استفاده می کنند.

دستیار ویژه رئیس و مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفتارهای عربستان و امارات در تأمین مالی برای تحقق طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه، هدف عمده مثلث آمریکا - رژیم صهیونیستی و عربستان را تلاش برای به نتیجه رساندن معامله قرن عنوان کرد که برخی از تشنجات موجود در منطقه در راستای نیل به این هدف شکل گرفته است.

امیرعبداللهیان ترامپ را تاجری متکبر توصیف کرد که در خفا به کشورهای منطقه نوید سقوط نظام جمهوری اسلامی ایران را میدهد، در تبلیغات و جنگ روانی ایران را تهدید به جنگ می کند ولی در عمل برای مذاکره، اصرار و التماس می کند.

اعضای جبهه پیشرو در این دیدار ضمن تقدیر از مواضع جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با محور مقاومت، بر ضرورت بیداری و اتحاد کشورهای اسلامی و عربی در مبارزه با طرح های صهیونیستی علیه منطقه، تأکید کردند.