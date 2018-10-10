احداث حوضچه آرامش و ایمن سازی رودخانه وردآورد تا پایان پاییز

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید احمری درباره اجرای طرح مدیریت جامع آب‌ های سطحی در تهران گفت: این طرح از سال ۹۱ با چشم اندازی ۲۰ ساله در شهر تهران آغاز شده است. هدف اصلی این طرح کنترل آب های سطحی در راستای ایمنی و آسایش شهروندان هنگام وقوع سیل است.

وی با توضیح اینکه ۱۹۶ نقطه پروژه حداقل کار در انجام این پروژه خواهد بود گفت: هدف این پروژه کنترل سیلاب با دوره بازگشت ۵۰ سال است. این طرح در اندازه ۵۰۰ کیلومتر در کانال های اصلی و ۵۰۰ کیلومتر در کانال های فرعی تمامی شهر تهران را پوشش خواهد داد. بسیاری از این کانال ها در معرض عموم قرار گرفته و برخی نیز در زیر زمین جای گذاری شده اند.

او ادامه داد: کانال های فرعی مربوط به تامین آسایش شهروندان است که در در معرض دید عموم قرار دارد. در بحث ایمنی نیز کانال های اصلی شهر تهران طراحی شده تا بتواند روان آب هایی که از کوهستان وارد شهر می شود را به طور ایمن کنترل کنند تا بیرون زدگی آب اتفاق نیفتد.

احمری درباره تدابیر این سازمان برای بارش‌ های سال جاری نیز گفت: ایجاد حوضچه آرامش و ایمن سازی رودخانه در جنوب پل خزازی و رودخانه وردآورد یکی از پروژه هایی است که برای پاییز و زمستان سال جاری در نظر گرفته شده و به احتمال زیاد تا اواخر پاییز امسال برای کنترل آب‌های سطحی بهره برداری خواهد شد.

او درباره پایان این طرح در شهر تهران نیز گفت: این طرح تا ۱۵ سال آینده به طور کامل اجرا خواهد شد. البته به این معنی نیست که شهر تهران در حال حاضر در برابر وقوع سیلاب بی دفاع است. منظور این است که ما در تهران گلوگاه هایی داریم که هنوز برای سیل با بازگشت ۵۰ ساله آمادگی ندارد.

مدیر گروه آب‌های سطحی یادآور شد: در حال حاضر شهر تهران یک شبکه ۵۰۰ کیلومتری برای کنترل آب های سطحی دارد. اما در مناطقی مانند ۲۱ و ۲۲ و بخشی از مناطق ۱۴ و ۱۵ که توسعه پیدا کرده اند شبکه ضعیف تر از دیگر نقاط تهران است.