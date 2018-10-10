به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی افشانی در همایش مشترک فرماندهان ناجا و مدیریت شهری که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، گفت: نیروی انتظامی هر روز و هر ساعت به علت مأموریت گسترده‌ای که دارد، درگیر است. از همه تلاش‌های این عزیزان به ویژه فرمانده لایق و کاردان تهران بزرگ سردار رحیمی و همه فرماندهان تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی افزود: آنچه که یک واقعیت مسلم است، این است که همه کسانی که مشغولیت اجتماعی را احساس می‌کنند، می‌دانند امنیت نعمتی است که جایگزین ندارد. بی‌تردید نقش امنیت در جامعه همانند هوای قابل تنفس برای مردم است.

شهردار تهران ادامه داد: تا زمانی که مردم هوای خوب را استنشاق می‌کنند، قدر آن را نمی‌دانند و هنگامی که در تونل دود گرفتار می‌شوند، قدر هوای خوب را می‌فهمند.

وی تاکید کرد: امنیت زیربنای عمران، آبادانی و توسعه است. اگر پروژه آبادانی در کشور ایجاد می‌شود، بی‌تردید نیروی انتظامی در آن سهیم است؛ چرا که در جامعه ناایمن، عمران و توسعه صورت نمی‌گیرد. وقتی امنیت خدشه‌دار شد، چیزی از توسعه نخواهیم دید و آنچه که وجود دارد نیز نابود می‌شود. اهمیت امنیت در تعالیم عالی ما به گونه‌ای است که خداوند به شهر امن قسم خورده است.

افشانی با تاکید بر اینکه مردم کشور ما آگاه و با فرهنگ هستند، افزود: مردم ما با فرهنگ خود عامل اصلی امنیت هستند و در کنار آنها نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی که به صورت مدام در تمام نقاط کشور شبانه‌روزی فعالیت می‌کند، حافظ امنیت هستند. من از زحمات تک تک نیروهای انتظامی تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی ادامه داد: پلیس باید پلیس اجتماعی باشد، بی‌تردید اقتدار به این نیست که زور و قدرت بدنی و تجهیزات نشان داده شود. وقتی مردم به شما اعتماد کردند، شما قدرتمند هستید. خوشبختانه وضعیت نیروی انتظامی ما به خوبی رو به بهبود است. باید به این نکته توجه داشته باشیم که صبر و بردباری بهترین ابزار شماست و در مواجهه با مردم و مشکلات باید حتما صبور بود.

شهردار تهران در بخش دیگری از صحبت‌های خود به حوادث دی ماه سال گذشته اشاره کرد و افزود: من به خوبی موقعیت را درک می‌کنم چرا که در وزارت کشور فعالیت کرده‌ام. بر همین اساس باید از وزیر لایق کشور تقدیر شود که در بحران‌ها صبوری می‌کند و نیروی انتظامی که در این حوادث صبوری و بردباری را پیشه کرد.

وی تاکید کرد: قطعا جامعه ما قدردان هستند برای افرادی که به آنها خدمت می‌کنند. در خصوص تعامل و همکاری با پلیس نیز قطعا این تعامل و همکاری دو طرفه است و شهرداری در کنار نیروی انتظامی قرار دارد. در حقیقت شهرداری در کنار نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های مرتبط است و باید کمک کنیم همه در حوزه امنیت فعال باشند. در خصوص احداث کلانتری‌ها نیز کمک خود را انجام خواهیم داد. آسیب‌های اجتماعی که یکی از موارد آن اعتیاد است، زمانی از جامعه ما رخت می‌بندد که ریشه‌های آن را شناسایی کنیم و بخشکانیم.

افشانی ادامه داد: در بافت فرسوده شرابطی وجود دارد که باورکردنی نیست در پایتخت چنین فضاهایی باشد. در بازآفرینی شهری باید حیات را به این محلات برگردانیم.