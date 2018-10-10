یک میلیون حاشیه نشین در تهران/ثبت یک سوم تخلفات رانندگی در پایتخت

سرهنگ مراد مرادی در همایش مشترک فرماندهان ناجا و مدیریت شهری که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، با گرامیداشت هفته ناجا و با تاکید بر اهمیت همکاری متقابل نیروی انتظامی و شهرداری کفت: اگر این ۲ مجموعه هماهنگ باشند شهروندان سود می کنند.

وی ادامه داد: رویکرد پلیس، رسیدن به پلیس اجتماعی است و پلیس اجتماعی باید در کنار همه دستگاههای دولتی و غیر دولتی مشارکت داشته باشد. ناجا و شهرداری در خط مقدم ارائه خدمت به شهروندان هستند.

معاونت اجتماعی پلیس پایتخت با تاکید بر اهمیت همکاری نیروی انتظامی با شهرداری تهران در حوزه های مختلف افزود: تهران ۱۴ معبر ورودی و خروجی اصلی و ۱۲۰ ورودی و خروجی فرعی دارد. همچنین تهران ۳۵ هزار دستفروش و ۱۵ هزار معتاد متجاهر دارد.

وی ادامه داد: یک میلیون نفر در ۲۱ منطقه حاشیه ای تهران زندگی می کنند و یک سوم تخلفات رانندگی کشور در تهران رخ می دهد.

سرهنگ مرادی از اجرای ۱۵ مرحله طرح رعد در برخورد با سارقان، خریداران اموال مسروقه، فروشندگان مشروبات الکلی، اراذل و اوباش و معتادان متجاهر خبر داد و گفت: در ۶ ماهه گذشته ۷۵ درصد سرقتهای پایتخت منجر به کشف شده است. همچنین تعداد پرونده های قضایی متشکله در کلانتری های تهران در ۶ ماهه سال ۹۷ بیش از ۸۱ هزار فقره است.

وی اظهار کرد: ۲۷ درصد این پرونده ها منجر به سارش شده است.

معاونت اجتماعی پلیس پایتخت با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: در این مدت ۳۳ انبار و سوله مربوط به احتکار کشف شده که از آنها ۹ هزار تن آهن، و بیش از ۲۵ تن برنج و دیگر اقلام به دست آمده است.

وی به طرح برخورد با اراذل و اوباش اشاره کرد و گفت: در ۶ ماهه سال ۹۷ حدود ۹ تن مواد مخدر در تهران کشف شده است و در همین رابطه ۴۳ هزار نفر دستگیر شده اند و ۱۲ کارگاه شیشه و ۶ کارگاه هروئین منهدم شد.

سرهنگ مرادی افزود: در این مدت ۲۲ هزار ۵۹۳ نفر از معتادان جمع آوری شدند. متاسفانه ظرفیت پذیرش مراکز نگهداری معتادان ۶ هزار نفر است در حالی که ۱۵ هزار معتاد متجاهر در تهران داریم.

وی اضافه کرد: در همین مدت ۱۰۳ هزار مورد توقیف خودرو و موتورسیکلت ثبت شده است.