قهرمانی تیم میکس ریکرو ایران در رقابت های تیراندازی باکمان

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، تیم میکس ریکرو ایران با ترکیب غلامرضا رحیمی و زهرا نعمتی در فینال رقابتهای تیراندازی باکمان مقابل تیم ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر صفر پیروز شد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در مرحله رده بندی نیز تیم چین در تیر طلایی با نتیجه ۵ بر ۴ مقابل کره جنوبی به پیروزی رسید و عنوان سوم را به دست آورد.
مدال آوران کاروان ایران در بازی های پاراآسیایی به این شرح هستند:
طلا:
۱- شاهین ایزدیار - شنا
۲- ساره جوانمردی - تپانچه ۵۰ متر P۴
۳ - رقیه شجاعی - تفنگ بادی ایستاده ۱۰ متر
۴- علیرضا قلعه ناصری - پرتاب دیسک
۵ - یونس سیفی پور - پرتاب وزنه کلاس F۳۲
۶- شاهین ایزدیار - شنا ۱۰۰ متر آزاد
۷ - امیر جعفری - وزنه بردارری ۵۹ کیلوگرم
۸ - عذرا مهدوی کیا - دوومیدانی ۱۵۰۰ متر
۹ - وحید علی نجیمی- دوومیدانی ۲۰۰ متر
۱۰ - مهدی اولاد - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱
۱۱ - محمدرضا احمدی - پرتاب وزنه
۱۲ - ساره جوانمردی - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱
۱۳ - شاهین ایزدیار - شنا ماده ۲۰۰ متر مختلط کلاس SM۱۰
۱۴ - فرزاد سپهوند - دوومیدانی - پرتاب دیسک
۱۵ - روح الله رستمی - وزنه برداری دسته ۷۲ کیلوگرم
۱۶ - بتول جهانگیری - پرتاب وزنه کلاس F۳۳
۱۷- حسین خرسند امیری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳
۱۸- مهدی اولاد در پرتاب دیسک کلاس F۱۱
۱۹ - تیم شطرنج استاندارد بانوان
۲۰ - عاطفه نقوی - شطرنج
۲۱ - امید کریمی - شطرنج
۲۲ - علیرضا مختاری - دوومیدانی
۲۳ - هاشمیه متقیان - دوومیدانی
۲۴ - وحید نوری - جودو
۲۵- محمدرضا زندی - تیروکمان کلاس W۱
۲۶- احسان موسی نژاد - جودو وزن منهای ۱۰۰ کیلوگرم
۲۷- شاهین ایزدیار - ماده قورباغه ۱۰۰ متر کلاس SB۹
۲۸ - عارف بهاروند - ماده پرتاب وزنه کلاس F۳۶
۲۹ - عارف بهاروند - پرتاب وزنه کلاس F۳۶
۳۰ - شاهین ایزدیار - ۵۰ متر کرال آزاد کلاس S۱۰
۳۱ - مهناز امینی - پرتاب نیزه
۳۲ - امید ظریف صنایع - ماده دوی ۴۰۰ متر کلاس T۱۳
۳۳ - تیم میکس تیراندازی با کمان بانوان
نقره:
۱ - بهزاد عزیزی - پرتاب نیزه
۲ - جلیل باقری - پرتاب دیسک
۳ - یوسف یوسفی - وزنه برداری ۵۹ کیلوگرم
۴ - علی اصغر جوانمردی - پرتاب وزنه
۵ - جاوید احسانی شکیب - ترتاب دیسک
۶ - علی الفت نیا - دو و میدانی ۲۰۰ متر
۷ - زهرا صالحی - پرتاب نیزه
۸ - هاجر صفرزاده - دوی ۲۰۰ متر کلاس T۲۲
۹ - نورمحمد آرخی - ماده پرتاب وزنه کلاس F۱۱
۱۰ - سامان پاکباز - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه
۱۱ - سمیرا ارم - تپانچه ۱۰ متر بادی کلاس Sh۱
۱۲- هاشمیه متقیان - پرتاب نیزه کلاس ادغامی F۵۵/۵۶
۱۳- مختاری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳
۱۴ - صالح فرج زاده در پرتاب وزنه کلاس F۳۴
۱۵- زهرا نعمتی در ریکرو
۱۶ - فریبا زنده بودی - شطرنج
۱۷ - تیم شطرنج مردان
۱۸ - تیم شطرنج بانوان
۱۹ - اسدالله عظیمی - دوومیدانی
۲۰ - نادر مرادی - وزنه برداری
۲۱ - هاشم رستگاری - دوی ۴۰۰ متر کلاسT۳۷
برنز:
۱ - سیدعرفان حسینی - پرتاب نیزه
۲ - زهرا برناکی - پرش طول
۳ - حسن جانفشان - تنیس روی میز
۴ - حامد امیری- پرتاب دیسک
۵ - میثم بنی طبا - جودو ۶۰ کیلوگرم
۶ - رضا غلامی- جودو ۶۶ کیلوگرم
۷ - علی امیدی – دو و میدانی
۸ - امید ظریف صنایع T۱۳- دوومیدانی ۲۰۰ متر
۹ - داودعلی قاسمی T۳– دو و میدانی ۲۰۰ متر
۱۰ - احمد اجاقلو - دوومیدانی - ۲۰۰ متر
۱۱ - عذرا مهدوی کیا - پرتاب نیزه کلاس F۱۲/۱۳
۱۲ - سولماز بازرگان - پرتاب دیسک
۱۳ - مسعود حیدری - کلاس F۱۲ پرتاب وزنه
۱۴ - حمزه محمدی - وزنه برداری
۱۵ - مهدی علیزاده - پرتاب وزنه
۱۶ - امید ظریف - دوومیدانی
۱۷- حسین خرسندامیری - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۱/۵۲/۵۳
۱۸- آرین لطفی در پرتاب دیسک کلاس F۱۱
۱۹ - فاطمه برقول - شطرنج
۲۰ - لیلا زارع زاده - برنز
۲۱ - شطرنج نابینایان گروه B۱ آقایان
۲۲ - مجید کاکوش - تیراندازی با کمان
۲۳ - قاسمی - دوی ۴۰۰ متر کلاسT۳۷
۲۴ - فرهاد کهریزی - دوی ۴۰۰ متر کلاس T۳۶
۲۵ - هاجر صفرزاده - ماده دوی ۱۰۰ متر بانوان کلاس T۱۲
۲۶ - شیلا حدادی - پرتاب دیسک کلاس ادغامی F۵۴/۵۵
نظر شما