به گزارش خبرنگار مهر، نوسانات نرخ ارز طی هفتههای گذشته و میل به کاهش نرخ از سمت بازار برای انواع ارز، برخی دارندگان ارز را که سرمایههای خود را به دلیل نااطمینانی از آینده بازار و جوی که دلالان ارزی به راه انداخته بودند، به دلار و یورو تبدیل کردهاند، مردد کرده و با توجه به زمزمههایی که به خصوص طی دو سه هفته اخیر از سوی فعالان بازار ارز مبنی بر کاهش بیشتر نرخ به میان آمده است و در مقابل مقاومت دلالان برای نگه داشتن نرخ در سطح بالا را در پی داشته است، سپردهگذاریهای ارزی از سوی دارندگان ارز را جذاب کرده است.
بخشنامه بانک مرکزی برای سپردهگیری ارزی بانکها چه بود؟
بانک مرکزی اعلام کرده که نرخ سود سپردهگذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب ۳، ۲ و ۴ درصد است و کارمزد عاملیت بانک هم ۰.۳ درصد خواهد بود که قرار بر این است که نسبت به حجم سپرده دریافتی در پایان دوره سپردهگذاری ارزی یک ساله پرداخت شود.
در این میان البته اگر متقاضی خواستار ابطال و یا دریافت سود باشد، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به سپرده گذاران، آن بانک نسبت به پرداخت اسکناس از محل منابع خود اقدام خواهد کرد؛ اما به هر روی، بازپرداخت اصل و پرداخت سود سپردهگذاری به صورت اسکناس نزد این بانک، به همان نوع ارز تودیعی و به صورت اسکناس خواهد بود که البته پرداخت سود به سپرده گذار به صورت ماهانه خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه ،اگر فردی درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید را داشته باشد، نرخ سود سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب ۱، ۰.۵ و ۱.۵ درصد خواهد بود؛ اما به سپردههای ارزی کمتر از یک ماه سودی تعلق نمیگیرد.
باجهنشینان از رشد مراجعه برای سپردهگذاری ارزی خبر میدهند
آنگونه که متصدیان ارزی شعب در گفتگو با خبرنگار مهر میگویند، طی هفتههای گذشته استقبال مردم از سپردهگذاریهای ارزی بالا بوده و البته دولت و بانک مرکزی نیز تلاش کرده اند که تضامین لازم را به سپردهگذاران برای ارزهای پرداختی به بانکها ارائه بدهند تا جای نگرانی از بابت سپردهها وجود نداشته باشد. آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده، تسویه سپردههای ارزی با ارز روز گشایش خواهد بود و این امر، از سوی بانک مرکزی تضمین شده است تا خاطرات ناخوشایند سپردهگذاران ارزی در تلاطمات بازار در سالهای ۹۰ و ۹۱ تکرار نشود.
همان روزهایی که نظام بانکی اعتماد مردم درباره سپردهگذاریهای ارزی را سلب کرد و هر فردی که درخواست دریافت تمام یا بخشی از سپرده ارزی خود را داشت ، با این جملات مواجه کرد: معادل ریالی سپرده ارزی آن هم به قیمت مرکز مبادلات ارزی و نه بازار آزاد، پرداخت میشود.
سود سپردهها ماهانه و ارزی پرداخت میشود
حال اما تضمین بانک مرکزی پشت سر سپردههای ارزی قرار دارد. آنگونه که مقامات بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر میگویند، با تضمینهای ارایه شده از سوی این بانک، جذب سپردههای ارزی توسط بانکها روند روبه رشدی را طی میکند. البته پیشتر هم بانک مرکزی اعلام کرده بود که با همکاری بانکها، شعب شهرهای مختلف برای جذب سپردههای ارزی مردم فعال شده است؛ اما نکته حائز اهمیت آن است که بانکها سود سپرده را ماهانه و به صورت اسکناس ارز پرداخت میکنند.
بر اساس ضوابط اعلام شده به بانکها، در صورت انصراف سپرده گذار پیش از سررسید، بانک ها موظفند بلافاصله نسبت به استرداد وجوه سپردهگذاری شده اقدام کنند؛ ضمن اینکه در این طرح برای سپردههای یورویی سالانه ٣ درصد، دلاری ۴ درصد و درهمی ۲ درصد سود پرداخت میشود که بانک مرکزی اصل و سود این سپردهها را تضمین کرده است.
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