ترامپ: در مورد ماجرای «جمال خاشقجی»، با ملک سلمان گفتگو خواهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با گسترده تر شدن دامنه جنجالها بر سر ناپدید شدن «جمال خاشقجی» روزنامه نگار و منتقد برجسته سعودی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز جمعه خطاب به خبرنگاران گفت که تاکنون در مورد این رویداد با «ملک سلمان» پادشاه عربستان صحبت نکرده است ولی به زودی با این عالیرتبه ترین مقام ریاض بطور تلفنی گفتگو خواهد کرد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در مصاحبه با فاکس نیوز مدعی شد که واشنگتن قضیه مفقود شدن جمال خاشقجی را دنبال می‌کند؛ اما در عین حال تأکید کرد که در واکنش به این موضوع «درخواست‌هایی نظیر قطع تجارت تسلیحات با سعودی‌ها زیان‌بار است!»

وی در بخشی از سخنان خود گفت: «این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم. اصلاً این قضیه را دوست ندارم. چنین اتفاقاتی را درباره خبرنگارها دوست ندارم. این وحشتناک است. خیلی نسبت به این موضوع سختگیر هستیم. آمریکا بازرسینی در آنجا دارد و با ترکیه در این باره همکاری می‌کنیم و با عربستان هم صادقانه همکاری می‌کنیم. می‌خواهیم بدانیم چه پیش آمد. او (خاشقچی) وارد (کنسولگری) شد و دیگر از آنجا بیرون نیامد».

ترامپ ادامه داد: «باید بدانم چه اتفاقی افتاده است. این حادثه غم‌انگیز است و شاید خیلی زود از واقعیت ماجرا باخبر شویم».

گفتنی است که با افزایش فشارهای دیپلماتیک و هشدار آنکارا در خصوص روشن شدن سرنوشت این روزنامه نگار، یک تیم تحقیقاتی از ریاض وارد ترکیه شد.