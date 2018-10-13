سفر معاون وزارت خارجه آمریکا به بحرین با موضوع ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیهای از سفر «جان سالیوان» معاون وزیر خارجه آمریکا به بحرین خبر داد.
طبق این بیانیه، سالیوان در این سفر که امروز شنبه انجام میشود، با مقامات بلندپایه بحرین درخصوص مسائل مهم منطقهای و همچنین روابط دوجانبه واشنگتن- منامه بحث و تبادلنظر خواهد داشت. از محورهای گفتگو میان سالیوان و مقامات بحرینی مبارزه با تروریسم و همچنین مقابله با آنچه که بهزعم آنها نفوذ بدخواهانه (!) ایران است، عنوان میشود.
سالیوان همچنین قرار است با کارکنان سفارت آمریکا در منامه از جمله نمایندگان جوامع تجاری و مدنی نیز گفتگویی داشته باشد.
بهگزارش مهر، بحرین درحالی برای موضوعاتی همچون تروریسم و رفتار منطقهای ایران طرف مشاوره قرار میگیرد که خود به نقض حقوق بشر و سرکوب گسترده شیعیان متهم است.
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