دی اکسید کربن هوا با یک دستگاه جدید جذب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یک شرکت سوئیسی به نام کلایم ورکس بعد از یک سال تحقیق و بررسی موفق به ابداع روشی منحصر به فرد شده که از طریق آن می توان دی اکسید کربن متصاعدشده در برخی از بزرگترین کارخانه ها و نیروگاه های تولید برق و انرژی جهان را جمع آوری کرد.

تا به حال از روش های مختلفی برای جذب دی اکسیدکربن استفاده شده که برخی از آنها سنتی تر بوده و در قالب کاشت درخت های فراوان انجام شده و برخی دیگر مستلزم استفاده از روش ها و مواد شیمیایی خاصی است. اما هیچ یک از این روش ها از نظر اقتصادی و در مقیاس انبوه مقرون به صرفه نبوده اند.

سازمان ملل پیش از این هشدار داده که باید تا سال ۲۰۳۰ میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در جو کره زمین ۴۵ درصد کاهش یابد؛ در غیر این صورت این امر در کنار مجموعه ای دیگر از عوامل به گرم شدن ۱.۵ درجه ای دمای کره زمین و وقوع فجایع گسترده زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی منجر خواهد شد.

سیستم جدیدی که بدین منظور ابداع شده از فن هایی بزرگ به منظور جذب هوای محیط اطراف استفاده می کند. سپس این هوا از فیلترهایی خاص عبور داده می شود تا تنها دی اکسیدکربن آن جذب شود. پس از پرشدن فیلترها از دی اکسیدکربن دمای آن تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد افزایش می یابد و سپس در حد ۴۵درجه سانتیگراد سرد می شود تا بتوان از گاز حاصله در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی و کشاورزی، تولید سوخت های جدید و غیره استفاده کرد.

این روش ابتدا در سال ۲۰۰۹ ابداع شده بود، اما حالا قرار است از آن در مقیاس صنعتی استفاده شود و اولین کارخانه جذب کربن از هوای جهان افتتاح شود که بتواند محصولاتش را به مشتریان علاقمند بفروشد. کارخانه یادشده در زوریخ تاسیس شده و گرمای تولید شده از فعالیت تاسیسات آن هم برای افزایش دمای کربن به کار گرفته می شود.

حجم زیادی از کربن به دست آمده به طور مستقیم به گلخانه های نزدیک ارسال می شود تا رشد سبزیجات تسریع شود. انتظار می رود این سیستم برای جذب سالانه ۹۰۰ تن کربن قابل استفاده باشد.