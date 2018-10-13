به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن که برای حضور در بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال عراق به عربستان سفر کرده بود به دلیل از دست دادن مادرش مجبور به ترک اردوی این تیم پس از بازی با تیم ملی فوتبال آرژانتین شد. هافبک ملیپوش پرسپولیس شب گذشته به عراق بازگشت تا در کنار خانواده اش باشد.
با توجه به شرایط این بازیکن، باشگاه پرسپولیس با مرخصی بلند مدت او مشکلی نخواهد داشت تا رسن در عراق بماند. از این رو هافبک سرخپوشان پایتخت دیدار بعدی پرسپولیس که در جام حدفی مقابل نود ارومیه برگزار می شود را از دست خواهد داد.
تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸ روز پنجشنبه هفتهجاری در مرحله یک شانزدهم نهایی جامحذفی فوتبال کشور به مصاف نود ارومیه می رود.
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