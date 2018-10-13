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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۹:۵۶

هافبک ملی‌پوش پرسپولیس بازی با نودارومیه را از دست داد

هافبک ملی‌پوش پرسپولیس بازی با نودارومیه را از دست داد

بشار رسن که اردوی تیم ملی فوتبال عراق را به دلیل فوت مادرش ترک کرد بازی بعدی پرسپولیس در جام حذفی را نیز از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بشار رسن که برای حضور در بازی های دوستانه تیم ملی فوتبال عراق به عربستان سفر کرده بود به دلیل از دست دادن مادرش مجبور به ترک اردوی این تیم پس از بازی با تیم ملی فوتبال آرژانتین شد. هافبک ملی‌پوش پرسپولیس شب گذشته به عراق بازگشت تا در کنار خانواده اش باشد.

با توجه به شرایط این بازیکن، باشگاه پرسپولیس با مرخصی بلند مدت او مشکلی نخواهد داشت تا رسن در عراق بماند. از این رو هافبک سرخپوشان پایتخت دیدار بعدی پرسپولیس که در جام حدفی مقابل نود ارومیه برگزار می شود را از دست خواهد داد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۸ روز پنجشنبه هفته‌جاری در مرحله یک شانزدهم نهایی جام‌حذفی فوتبال کشور به مصاف نود ارومیه می رود.

کد مطلب 4428334
مهدی مرتضویان

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