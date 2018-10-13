حضورسفیر ازبکستان دراراک به منظور شناسایی ظرفیت های اقتصادی مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر توسطی اظهار داشت: استان مرکزی در روزهای ۲۲ و ۲۳ مهر ماه جاری میزبان بهار عبدالله یف، سفیر کشور ازبکستان در ایران است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک افزود: سفیر ازبکستان در ایران به همراه اکرام هییت بایف، دبیر اول و امید بابایف، رایزن بخش بازرگانی جمهوری ازبکستان به اراک سفر می کنند.

توسطی ادامه داد: این سفر با رایزینی و دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی و با هدف افزایش سطح همکاری بین این استان با کشور ازبکستان و معرفی ظرفیت صنعتی و کشاورزی اراک تدارک دیده شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک بیان کرد: اجرای مراحل تکمیلی تولید مشترک در ازبکستان و استان مرکزی، هموار کردن مسیر ورود کالاها و خدمات و چگونگی حضور واحدهای تولیدی صنعتی استان در بازار کشور ازبکستان از دیگر اهداف این سفر است.

وی بیان کرد: ملاقات با استاندار مرکزی، نشست مشترک با فعالان اقتصادی و اعضای این اتاق و بازدید از دو واحد صنعتی این استان از جمله برنامه های سفر سفیر ازبکستان به شهر اراک است.