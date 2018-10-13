اسپیلیتی که با صدای شما کنترل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، این اسپیلیت که ولتاس نام دارد، توسط شرکت Tatas تولید شده و پس از اعمال تنظیمات لازم بر روی اپلیکیشن آن موسوم به Smart AC می توان اسپیلیت یادشده را با فرامین صوتی مدیریت نمود.

ولتاس با دستیار صوتی هوشمند الکسای آمازون سازگاری داشته و با انواع اسپلیت های تولیدی شرکت یادشده هم هماهنگی دارد. بنابراین می توان از بلندگوهای هوشمند اکوی آمازون هم به منظور کنترل این اسپیلیت ها بهره گرفت.

از جمله فرامین صوتی قابل درک برای این اسپیلیت می توان به روشن و خاموش کردن، تغییر دمای مد نظر، تغییر حالت بر اساس فصل،تنظیم زمان سنج و غیره اشاره کرد.

به عنوان مثال برای روشن کردن اسپیلیت یادشده باید گفت: " الکسا، اسپیلیت را روشن کن" یا برای خاموش کردن آن گفت:" الکسا دما را بر روی ۲۳ درجه تنظیم کن". ارتباط اسپلیت با بلندگوی الکسا یا اپلیکیشن هم از طریق وای – فای صورت می گیرد.