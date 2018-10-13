حمایت از فناوران توسط صندوق پژوهش و فناوری آستان قدس رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در بازدید از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور که در بوستان گفتگو در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در آستان قدس رضوی در سه عرصه کارمان در ارتباط با فناوری انجام می شود.

وی افزود: می دانید که در حوزه آستان قدس رضوی موضوع خدمات به زائران را داریم که این می تواند به صورت خدمات فناورانه باشد.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: همچنین در زمینه رسیدگی به محرومین و شرکت در جریان محرومیت زدایی در کشور که بخش های مختلفی در این زمینه فعال هستند، می توان از فناوری بهره گرفت. ما هم به سهم خودمان وظیفه داریم در این زمینه فعالیت کنیم. این موضوع مرتبط به کار فناورانه است.

وی افزود: همچنین مساله آب برای نقاط محروم و کلینیک های درمانی در نقاط محروم. ما در این حوزه ها نیز متقاضی انجام کار فناورانه هستیم.

رئیسی با بیان اینکه در ارتباط با حوزه کشاورزی نیز می توان از فناوری بهره گرفت گفت: آستان قدس از راه های موقوفه گام هایی را در زمینه کشاورزی برای تولید بذر به عنوان یک کالای استراتژیک در کشاورزی برداشته است که کاملا با بهره گیری از فناوری بوده است.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: همچنین اقدام سومی که در آستان مورد توجه قرار گرفته مساله تسهیلگری فناوران بوده که این از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در آستان قدس درصدد آمده اند تا اقدام تسهیل گرانه برای فناوران را از طریق صندوق پژوهش و فناوری آستان قدس رضوی برای حمایت از فناوران تشکیل دهند.

به گفته وی، راه اندازی این صندوق در راستای رشد پژوهش و فناوری، تسهیلگری و حمایت گری فناوران و فعالان است.

رئیسی در خصوص هزینه سرمایه گذاری در صندوق پژوهش و فناوری آستان قدس رضوی گفت: در آستان قدس رضوی آنچه که داریم مربوط به وقف است. ما نه بودجه دولتی داریم و نه بودجه ای جز وقف و نذر. آنچه هست مردم می دهند. از هزار سال قبل هم مردم می دادند.

وی افزود: شرکت هایی که در آستان قدس هستند هم محصول نذر اند. ممکن است خود شرکت موقوفه نباشد ولی شرکت از پول وقف تهیه شده است.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: همچنین اگر طلبی در یک مقطعی از دولت داشتیم به آستان قدس برای این طلب، شرکتی داده اند؛ لذا شرکت های متنوع در آستان قدس بدون ارتباط با موقوفه و وقف نیست.

وی افزود : ما طبیعتا برای اینکه بخش اقتصادی آستان قدس را سامان بدهیم فعالیت هایی را آغاز کرده ایم؛ در واقع ساماندهی حوزه اقتصادی آستان قدس رضوی از ماموریت های بنده است.

وی افزود: در زمینه ساماندهی بخش اقتصادی آستان قدس، حرکت دانش بنیان و حرکت فناورانه می تواند بسیار موثر باشد.

رئیسی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم کار دانش بنیان می تواند در حوزه های مختلف مانند اقتصادی، کشاورزی، ارائه خدمات به زائرین موثر واقع شود، ادامه داد: دانشگاههای آستان قدس مانند دانشگاه امام رضا که عزیزان ما در آن هستند در زمینه علم و فناوری فعالیت می کنند.

به گفته وی کمیسیون عمل و فناوری در حوزه اقتصادی و کلان آستان قدس رضوی با علم و فناوری کار را دنبال می کنند.

وی گفت: به نظرمان می رسد که این حرکت، دانش بنیان باشد؛ همه حوزه ها و لایحه ها از حوزه خدمات، اقتصادی، اجتماعی و حتی محصولات فرهنگی باید دانش بنیان باشند.

رئیسی با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری آستان قدس رضوی کار حمایت و تسهیل گری فناوران را انجام می دهد، خاطرنشان کرد: این صندوق از جوانان و شرکت های نوپا که کارهای نوآورانه و با خلاقیت و نوآوری انجام می دهد را مورد حمایت قرار خواهد داد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه سرمایه گذاری از شرکت های دانش بنیان از پروژه مشهد مال است، گفت: مبلغی که از مشهدمال واگذار کردیم ۸۰درصد آن برای سرمایه‌گذاری بوده که باید به عنوان سرمایه حفظ شود و ارزش افزوده پیدا کند ولی مهم‌تر از آن تسهیل‌گری و حمایت است.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: یعنی این نگاه که باید مبالغ مربوط به سرمایه گذاری را به عنوان سرمایه حفظ کنیم تا این ارزش افزوده داشته باشد.

به گفته وی در این صندوق حتما ارزش افزوده بالایی را خواهیم دید و هم از لحاظ مادی پیشرفت خواهد کرد.

رئیسی با بیان اینکه مبلغ صندوق پژوهش و فناوری آستان قدس رضوی یکصد میلیارد تومان است: در واقع حمایت گری و تسهیل گری از جوانان بواسطه این صندوق بسیار پراهمیت است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه اربعین امسال کمرنگ تر از سالهای گذشته خواهد بود، گفت: اربعین یک نماد و نمودی است که عاشورا گم نشود. ما برای هیچ کدام از امامان و پیشوایان، اربعین نداریم و فقط برای وجود مقدس اباعبدالله(ع) داریم. دلیل آن هم این است که می خواستند عاشورا در عاشورا بماند. خدا خواست عاشورا، روز مرگ عاشورایی ها نباشد و روز تولد عاشورایی ها باشد و اربعین نماد و نمود آن است که عاشورا، عاشورا بماند.

وی گفت: بسیار تلاش کردند که اربعین برگزار نشود یا خوب برگزار نشود اما اراده خداوند متعال این بود و دلدادگان اباعبدالله سال های سال تلاش کردند که اربعین پرجلوه بماند. به حمدالله در سالهای اخیر روابط بسیار خوبی بین ایران و عراق و دیگر کشورها هست. در اربعین شاهد شکوه و عظیمت بی نظیر هستیم. حضور همه ملت ها از کشورهای مختلف جهان به صورت راهپیمایی عظیم را شکل می دهند که این راهپیمایی جبهه متحد مقاومت را نماد و نمود انسان می تواند در اربعین ببینند. اگر نگران یک جبهه مقاومت در لبنان بودند امروز جبهه متحد مقاومت اسلامی را می توانند در لبنان و عراق، نجف و کربلا ببینند که بسیار عظمت آفریده و این ارزش بسیاری را ایجاد کرده است.

وی افزود: امسال برخی ها نگرانند که مشکلات اقتصادی باعث شود که از ایران کمتر در این راهپیمایی شرکت کنند اما من نگران این قضیه نیستم. نه اینکه نگران مشکلات اقتصادی نباشم بلکه نگران این همت والای بچه ها و عزیزان نیستم که حتی قرض می کنند که در اربعین حضور داشته باشند و این مراسم را باشکوه برگزار کنند.

رئیسی افزود: این همت و مجاهدت نشان می دهد که مشکلات اقتصادی نمی تواند بر برگزاری مراسم اربعین غلبه کند.

وی تاکید کرد: حتما اربعین امسال شکوه و جلوه هر سال را خواهد داشت. شاید هم بیشتر از سالهای گذشته باشد.