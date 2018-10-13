۵۱۵مورد بازدید از صنوف بهداشتی و آرایشی در استان مرکزی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی دلاور روز شنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران در اراک اظهار داشت: طی سال گذشته یک هزار و ۷۹۲ فقره پروانه محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی در استان مرکزی صادر شده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از دو هزار پروانه ساخت محصولات غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در استان مرکزی صادر شده است. همچنین طی این مدت یک هزار مورد بازدید از واحدهای تولیدی مواد غذایی و آرایشی در استان مرکزی صورت گرفته است.

دلاور بیان کرد: طی سال جاری همچنین از صنوف مربوط به محصولات آرایشی و بهداشتی در استان مرکزی ۵۱۵ مورد بازدید به عمل آمد که ۱۰ پرونده تخلف به مرجع قضایی و شش پرونده نیز به تعزیرات حکومتی استان مرکزی ارجاع شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان ساخت: همچنین امسال ۱۴ مورد گواهی بهداشت صادرات مواد غذایی و بهداشتی از استان مرکزی به خارج، صادر شده است.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته تنها ۷۰ درصد از محصولات غذایی تولید شده در استان مرکزی راهنمای تغذیه داشتند، اما براساس ارزیابی های صورت گرفته، این آمار در حال حاضر به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای کاهش بیماری های قلبی عروقی و همچنین چاقی یک برنامه ریزی پنج ساله انجام داده که از سال ۹۵ اجرای آن در استان مرکزی آغاز شده است.

دلاور ابراز داشت: با اجرای این برنامه ریزی، طبق ارزیابی که صورت گرفته مصرف نمک، شکر و روغن در استان مرکزی ۱۰ درصد کاهش یافته است.