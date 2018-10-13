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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۲۹

مواضع مشابه مسکو در کارزار انتخاباتی دانمارک تا ۱۲ سال زندان دارد

مواضع مشابه مسکو در کارزار انتخاباتی دانمارک تا ۱۲ سال زندان دارد

بر اساس طرحی در پارلمان دانمارک، مواضع مشابه مسکو در کارزار انتخاباتی این کشور مشمول قانون کیفری بوده و تا ۱۲ سال زندان دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نمایندگان پارلمان دانمارک با ارائه طرحی برآنند تا هرگونه اظهارنظر در مخالفت با مواضع دولت این کشور و مشابه با موضع‌گیری های روسیه را مشمول قانون مجازات قرار دهند.

در صورت تصویب این طرح، فرد یا افرادی که در مناظره های عمومی نظراتی مشابه با مواضع روسیه اتخاذ کرده و یا با موضع گیری دولت این کشور درباره مسکو مخالف کنند، مشمول جرائم کیفری شده و ممکن است متحمل تا ۱۲ سال زندان بشوند.

هدف پیشنهادکنندگان این طرح «تقویت و تحکیم تلاش ها علیه نفوذ غیرقانونی از سوی نهادهای اطلاعاتی خارجی» و مبارزه با «مداخله» در مباحث عمومی این کشور ادعا شده است.

روزنامه Berlingske که قدیمی ترین نشریه این کشور به شمار می آید، ضمن محکوم کردن این طرح اعلام کرد که این مسأله می تواند به محدود شدن گفتمان سیاسی در جامعه دانمارک منتهی گردد.

کد مطلب 4429042

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