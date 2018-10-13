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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۷:۳۱

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل خبر داد

انتقال تجارب ساماندهی مشاغل از پایتخت به شمال کشور

انتقال تجارب ساماندهی مشاغل از پایتخت به شمال کشور

مدیرعامل شرکت ساماندهی مشاغل از انتقال تجارب ساماندهی مشاغل از پایتخت به شمال کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا تحصیلی ضمن نشست مشترک با رییس شورای شهر چالوس از انتقال تجارب ساماندهی مشاغل به این شهر خبر داد.

کاظم فولادی، رییس شورای شهر چالوس در این نشست اقدامات شرکت ساماندهی را در بخش ساماندهی مشاغل مؤثر وقابل تقدیر دانست و گفت :درنظر داریم تا ضمن تعامل دوسویه ورویکرد جدید تحصیلی مبنی بر همکاری مشترک از تجارب این شرکت بهره مند شویم.

تحصیلی در ادامه نشست با رییس شورای شهر چالوس به برنامه های جدید شرکت در بخش مبارزه با جانوران مؤذی اشاره کرد وگفت: به طور حتم با انتقال این تجارب جدید به شهرهای دیگر می توان این معضل را بهتر از گذشته مدیریت کرد.

ساماندهی کیوسک ها از جمله مباحث مشترک میان رییس شورای شهر چالوس و مدیرعامل شرکت ساماندهی بود که بر این أساس مقرر شد تا تجارب شرکت در این باره به شهر چالوس منتقل شود.

برپایه این گزارش،  انتقال صنوف الاینده ومزاحم از سطح شهر به شهرک های صنفی خدماتی مهمترین موضوع این نشست بود.

کد مطلب 4429057
نورا حسینی

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