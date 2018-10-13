بازدید ۴۰ هیأت خارجی از نمایشگاه شرکتهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه شرکت های دانش بنیان، خلاق و فناور در بوستان گفتگو در حال برگزاری است. در این نمایشگاه ۱۲۰ شرکت دانش بنیان حضور دارند.

محمدابراهیم صادقی، دبیر نمایشگاه در حاشیه نمایشگاه در جمع خبرنگاران گفت: ۴۰ هیات خارجی از پاکستان، افغانستان، قطر، عراق و ... از این نمایشگاه بازدید کردند.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه های نمایشگاه بازاریابی داخلی و بین المللی است، گفت: در این نمایشگاه بازاریابان و سرمایه گذارانی حضور دارند تا شرکت های دانش بنیان را برای رسیدن به بازار یاری کنند.

به گزارش مهر، این نمایشگاه تا فردا ۲۲ مهر ماه در بوستان گفتگو فعال است، همچنین امروز حجت الاسلام رئیسی تولیت آستان قدس رضوی از این نمایشگاه بازدید کرد.