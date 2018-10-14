۲۲ مهر ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

در جلسه شورای تحول علوم انسانی؛

سرفصل‌ برنامه درسی ارشد حقوق محیط زیست تصویب شد

سرفصل‌ برنامه درسی رشته حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد در جلسه اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۱۵۶ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل برگزار شد. دراین جلسه بررسی سرفصل‌ برنامه درسی «رشته حقوق محیط زیست» در مقطع کارشناسی ارشد در دستور جلسه قرار گرفت.

 سید فضل‌الله موسوی رئیس کارگروه حقوق شورای تحول با تشریح برخی اصلاحات صورت گرفته در این برنامه درسی گفت: اهم موارد که در جلسه گذشته مورد اشاره قرار گرفت اعمال شده است.

سپس اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن می توان به، توجه به مطالعات میان رشته‌ای، رفع مشکل روش تحقیق در این سرفصل‌ها، مشکل در تدریس برخی سرفصل‌ها از نظر واحدهای درسی، تنوع در مباحث مطرح در حوزه محیط زیست، ارتباط میان مباحث حقوق محیط زیست و سایر شاخه‌های حقوق مانند حقوق عمومی و توجه به مباحث مدیریتی در این سرفصل‌ها اشاره کرد.

بعد از اظهارنظر اعضای شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی با رأی مثبت اعضا سرفصل‌ برنامه درسی رشته حقوق محیط زیست در مقطع کارشناسی ارشد به تصویب رسید.

کد مطلب 4429537
زهرا سیفی

