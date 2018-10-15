عربستان در انتظار «بهار عربی»/ آیا خاشقجی «بوعزیزی» جدید است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، «ابویعرب المرزوقی» اندیشمند مشهور تونسی و مشاور رئیس جمهوری سابق تونس در صفحه شخصی خود در فیسبوک در خصوص حادثه ناپدید شدن جمال خاشقجی فعال منتقد رژیم سعودی، اظهاراتی را مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص نوشت: مسأله ناپدید شدن جمال خاشقجی در استانبول ترکیه طی حدود دو هفته پیش می تواند حوادث پس از مرگ «بوعزیزی» در تونس را تکرار کند. ممکن است این حادثه به ایجاد موج جدیدی از بهار عربی تبدیل شود؛ موجی که از عربستان آغاز خواهد شد.

وی همچنین می نویسد: برای صحبت کردن درباره جنایتی که علیه خاشقجی انجام شده است، نیازی نیست تا منتظر پایان نتایج تحقیقات پیرامون آن بمانم. شاید این جنایت به مثابه آغاز شمارش معکوس برای سرنگونی عاملان آن باشد.

این اندیشمند و فیلسوف تونسی همچنین گفته است: شاید حادثه خاشقجی شبیه آنچه که در رابطه با بوعزیزی در تونس شاهد بودیم، باشد به گونه ای که موج دومی از بهار عربی را به راه بیندازد. این موج اما این بار در سرزمینی راه خواهد افتاد که با انقلاب های دیگر کشورهای عربی مقابله کرد و انقلابیون را با مال و سلاح به باد ترور گرفت.

ابویعرب المرزوقی همچنین عنوان کرده است: آنچه که برای خاشقجی اتفاق افتاد بدون شک دشمنان امت اسلامی و مزدوران آنها را رسوا خواهد کرد. من معتقدم که او به بوعزیزی دوم تبدیل خواهد شد.

وی در ادامه آورده است: در خصوص آمریکا هم باید گفت که حتی اگر اینگونه فرض کنیم که ایالات متحده آمریکا شاهزاده احمق تحت الحمایه خود را از اریکه قدرت در عربستان به زیر می کشد، قطع به یقین به جای او فرد دیگری را بر کرسی خواهد نشاند با این تفاوت که آن شخص تظاهر خواهد کرد که در صدد اصلاح اشتباهات گذشتگان خود برآمده است.